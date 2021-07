TV-Tipps am Mittwoch

In "Was wir wussten" (Das Erste) bringt eine risikobehaftete Antibaby-Pille den Arzt Dr. Gellhaus in einen Gewissenskonflikt. Horst Lichter wirft bei "Bares für Rares" (ZDF) wieder einen Blick auf seltene Fundstücke.

21. Juli 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Was wir wussten - Risiko Pille": Dr. Carsten Gellhaus (Stephan Kampwirth) hat eine Affäre mit seiner Chefin Dr. Sabine Krüger (Nina Kronjäger). © NDR/Wolfgang Ennenbach

20:15 Uhr, Das Erste, Was wir wussten - Risiko Pille, Drama Mit einer großen Werbekampagne wird die Markteinführung der neuen Antibabypille "Bellacara" vorangetrieben. Man verspricht jungen Mädchen neben einer sicheren Verhütung eine reine Haut, einen prallen Busen, eine schönere Figur und tolle Haare. Dr. Carsten Gellhaus (Stephan Kampwirth) hat die Aufgabe, das "Medical Document" mit allen medizinisch relevanten Daten für die behördliche Freigabe zu erstellen. Aber noch bevor "Bellacara" in den Handel kommt, erfährt Gellhaus, dass die Mikropille möglicherweise das Risiko für Thrombosen erhöht. 20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Trödelshow Sommer in den Weinbergen: Horst Lichter begrüßt Raritätenbesitzer*innen mit ihren Schätzen dieses Mal auf Schloss Johannisberg im Rheingau. Verstärkung erhält er von sechs Händler*innen und fünf Expert*innen. Auch prominente Besitzer*innen schöner Dinge versuchen ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In dieser Ausgabe erzählt TV-Moderator Jörg Pilawa von seiner unbekannten Sammelleidenschaft und bietet ein Objekt aus dieser Sammlung zum Verkauf an. 20:15 Uhr, kabel eins, Wer ist Hanna?, Actionthriller Die 15-jährige Hanna (Saoirse Ronan) verbrachte bisher ihr ganzes Leben in der eisigen Wildnis des Polarkreises. Hier hat sie ihr Vater Erik (Eric Bana) völlig abgeschieden von der Welt für das Überleben unter widrigsten Bedingungen ausgebildet. Der Grund: Hanna soll sich an seiner ehemaligen Kollegin, der CIA-Agentin Marissa Wiegler (Cate Blanchett) rächen, die vor vielen Jahren ihre Mutter ermordete. Als das Mädchen eines Tages einen Peilsender einschaltet, kommt Eriks Racheplan unaufhaltsam ins Rollen. 20:15 Uhr, Sat.1, Der Schuh des Manitu - Extra Large, Winnetou-Parodie Apachenhäuptling Abahachi (Michael "Bully" Herbig) nimmt beim Stamm der Schoschonen einen Kredit auf, um vom Ganoven Santa Maria (Sky du Mont) ein Lokal zu kaufen. Doch bei der Übergabe kommt es zum Eklat. Dabei erschießt der Bösewicht den Sohn des Schoschonen-Häuptlings. Die Schoschonen schwören Rache, und Abahachi hat nur eine Wahl: Er muss mit Hilfe seines Freundes Ranger (Christian Tramitz) einen wertvollen Schatz finden. 20:15 Uhr, 3Sat, Polizeiruf 110: Tod einer Toten, Krimi Nahe Magdeburg wird eine junge Frau, Jessica Mannfeld, tot aufgefunden. Der Schuss in den Hinterkopf deutet auf eine Hinrichtung. In einem Auto in der Nähe des Fundorts findet Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) ein kleines Mädchen. Es spricht kein Wort. Brasch vermutet, dass es die Tochter des Opfers ist. Der Vater der Toten wird als Angehöriger ausfindig gemacht. Werner Mannfeld (Christian Kuchenbuch) ist irritiert über die Nachricht. Seine Tochter wurde bereits vor Jahren nach einem Autounfall für tot erklärt, zusammen mit ihrem Freund Alex Zapf (Ben Münchow).