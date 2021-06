TV-Tipps am Mittwoch

Im ZDF ermitteln die ?SOKO Wien? und die "SOKO Leipzig" zum ersten Mal gemeinsam. In "Beautiful Creatures" ProSieben) verliebt sich der Schüler Ethan in eine Hexe. Detektiv "Wilsberg" (ZDFneo) und sein Kumpel Ekki geraten unter Mordverdacht.

20:15 Uhr, ZDF, SOKO Wien und SOKO Leipzig: Der vierte Mann, Krimispecial

Zum ersten Mal arbeiten die Ermittler der "SOKO Wien" und "SOKO Leipzig" zusammen, um einen grenzüberschreitenden Fall aufzuklären, der in die Zeit der letzten Leipziger Messe kurz vor dem Mauerfall zurückführt. Ein entführter Musiker und seine verschwundene Geige bilden den Auftakt zu einer Mordserie, deren Opfer tief in Geschäftsverbindungen zwischen der DDR und Österreich verstrickt waren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, ProSieben, Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe, Fantasy

Ethan (Alden Ehrenreich) träumt jede Nacht von demselben Mädchen. Als er in der Highschool der jungen Lena (Alice Englert) begegnet, erkennt er in ihr das Mädchen seiner Träume und verliebt sich augenblicklich in sie. Lena umgibt jedoch ein dunkles Geheimnis: Sie ist die jüngste Tochter eines mächtigen Hexenclans, bei denen sich am 16. Geburtstag entscheidet, ob sie sich dem Guten oder dem Bösen verschreiben. Gegen den Willen ihrer Familie verliebt sich auch Lena in den Sterblichen Ethan.

20:15 Uhr, Sat.1, Mario Barth deckt auf! Die verrücktesten Fälle aller Zeiten, Empörungscomedy

Im Sekundentakt werden Steuergelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. In der Spezialfolge "Mario Barth deckt auf - Die verrücktesten Fälle aller Zeiten" präsentiert der Comedian die Top 5 der teuersten Steuerverschwendungen. Natürlich wird der Flughafen BER Thema sein. Als Gäste mit dabei: Ilka Bessin, Laura Wontorra Ingo Appelt und Guido Cantz.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Filmriss, Krimi

Georg Wilsberg (Leonard Lansink) hat ein Problem: Eine junge Russin, illegal in Deutschland, wird tot in einem Hotelzimmer gefunden - ermordet. Pech für ihn, denn das Zimmer war auf seinen Namen gebucht. Am Abend zuvor hatte Wilsberg die Frau in der Hotelbar gesehen, als er gemeinsam mit seinem Freund, dem Steuerprüfer Ekki Talkötter (Oliver Korittke), dort etwas trinken war. Ekki war von der Russin fasziniert und blieb sogar noch etwas länger, als Wilsberg nach Hause ging. Sollte Ekki etwas mit der Sache zu tun haben?

20:15 Uhr, kabel eins, 2 Mio. $ Trinkgeld, Komödie

Der gutmütige New Yorker Polizist Charlie Lang (Nicolas Cage) verspricht einer Kellnerin die Hälfte seines möglichen Lottogewinnes, weil er kein passendes Trinkgeld parat hat. Völlig unerwartet gewinnt er am folgenden Tag tatsächlich gleich vier Mio. Dollar. Als er die Hälfte der Summe wirklich mit Yvonne (Bridget Fonda) teilen will, kommt es zu einem Riesenkrach mit seiner gereizten Frau Muriel (Rosie Perez), die vom unerwarteten Geldsegen besessen ist. Eine ganz schön verzwickte Situation für den noblen Samariter ...