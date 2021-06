TV-Tipps am Mittwoch

"Der große Rudolph" (das Erste) erzählt eine fiktive Geschichte um den verstorbenen Modezar Moshammer. Marie Brand" (ZDF) sucht den Mörder eines Spielhallenbesitzers. In der "Gegenteilshow" (Sat.1) treten Promis in Zweierteams gegeneinander an.

02. Juni 2021 - 06:12 Uhr | (cg/spot)

"Der große Rudolph": Else (Hannelore Elsner) und Rudolph Moshammer (Thomas Schmauser) auf dem Weg in ihr Ladengeschäft. © BR/Producers at Work GmbH/Julie Vabrelova