TV-Tipps am Mittwoch

In "Alles Isy" (Das Erste) ist eine Gruppe Jugendlicher in eine Vergewaltigung verstrickt. Bei der Game-Show "Du musst dich entscheiden" (RTL) ist Menschenkenntnis gefragt. Detektiv "Wilsberg" (ZDFneo) hilft einem in Ungnade gefallenen Kollegen.

20:15 Uhr, Das Erste, Alles Isy, Drama

Der 16-jährige Jonas (Michelangelo Fortuzzi) ist in seine beste Freundin Isy (Milena Tscharntke) verliebt, aber die steht auf ältere Jungs. Als Isy auf einer Party Drogen nimmt und im Rausch die Kontrolle verliert, machen sich Jonas' Freunde Lenny (Ludwig Simon) und Martin (Jakob Schmidt) mit Jonas erst darüber lustig. Doch dann eskaliert die Situation und die drei Jungen vergewaltigen das bewusstlose Mädchen. Da Isy sich an nichts erinnern kann, bleibt die Tat scheinbar ohne Konsequenzen. Während Isy mit ihrer Mutter Bea (Claudia Mehnert) nach und nach herausfindet, was passiert ist, vertraut sich Jonas seiner Mutter Carola (Claudia Michelsen) an.

20:15 Uhr, RTL, Du musst dich entscheiden, Comedy-Gameshow

Schluss mit Vorurteilen! Die neue vierteilige Comedy-Game-Show "Du musst dich entscheiden" stellt gängige Klischees auf den Prüfstand und macht den zum Gewinner, der bereit ist, umzudenken. "Aufklärer der Nation" Mario Barth tritt gegen seinen Kollegen und Kumpel, Schauspieler Jürgen Vogel, zum Duell an, bei dem Instinkt, Menschenkenntnis und Mut gefragt sind. Katrin Bauerfeind moderiert - und zügelt die Kontrahenten mit scharfsinnigem Humor.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: 48 Stunden

Als Overbeck (Roland Jankowsky) vom Kriminalrat gebeten wird, dessen Tochter nach einem Discobesuch abzuholen, lässt er sich nicht zweimal bitten. Die attraktive Juliane feiert den Abschluss ihres Studiums. Overbeck erscheint wie verabredet und will Juliane nach Hause bringen. Aber es kommt anders. Im Morgengrauen wacht er im Straßengraben in seinem Wagen auf. Die Dienstwaffe ist verschwunden, er kann sich an nichts erinnern. Ist er Opfer von K.-o.-Tropfen geworden? Wilsberg (Leonard Lansink) geht der Sache auf den Grund.

20:15 Uhr, Sat.1, 5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date, Kuppelshow

In der Paar-Phase reisen die verlobten Paare auf die griechische Insel Naxos. Im Urlaub können sie sich näher kennenlernen, intensive Gespräche führen, gemeinsame Abenteuer oder romantische Dates erleben. Hält die Beziehung trotz neu entdeckter Macken oder außergewöhnlicher Leidenschaften weiterhin? Oder findet das Experiment hier schon sein Ende?

20:15 Uhr, kabel eins, Ice Age, Digitrickspaß

Während alle Tiere in Richtung Süden wandern, zieht Mammut Manni alleine gen Norden. Unterwegs trifft er auf das hibbelige Faultier Sid, das sich ihm ungefragt anschließt. Die beiden werden unfreiwillig zu den Rettern eines Menschen-Babys, das von einer Horde Säbelzahntiger gejagt wird. Deren Mitglied Diego schließt sich dem ungleichen Duo an, um doch noch an das Kind zu gelangen. Doch während der Reise erleben die drei Tiere ungeahnte Abenteuer, die Diego zu denken geben.