TV-Tipps am Mittwoch

In den 1970er Jahren wollen die "Goldjungs" (Das Erste) mit wilden Devisenspekulationen reich werden. Johannes B. Kerner präsentiert "Die große 'Terra X'-Show" (ZDF). Bei kabel eins trommelt George Clooney die "Ocean's 13" zusammen, um einen Freund zu rächen.

20:15 Uhr, Das Erste, Goldjungs, Komödie

Köln in den 70ern: Für Iwan Herstatt (Waldemar Kobus) und seine Bank könnte es allem Anschein nach kaum besser laufen. Vor allem eine Gruppe junger Devisenhändler sorgt für glänzende Bilanzen. Dass sie "Goldjungs" genannt werden, kommt nicht von ungefähr. Als die aus einfachen Verhältnissen stammende Marie Breuer (Michelle Barthel) dank der Fürsprache von Irene Gerling (Leslie Malton) - Gattin von Herstatts finanzstarkem Jugendfreund Hans Gerling (Martin Brambach) - in der Bank eine Stelle als Sekretärin bekommt, betritt sie eine für sie neue Welt.

20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show, Show

Zwei Rateteams, Jutta Speidel mit Wotan Wilke Möhring und Sabine Heinrich gemeinsam mit Bülent Ceylan, spielen in informativen und spannenden Duellen um den Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck. Im Mittelpunkt der diesmaligen Ausgabe stehen die "Mythen der Welt". In der Sendung wird zu fremden Kulturen, in eisige Höhen und in die Tiefe des Meeres gereist, um ihnen auf den Grund zu gehen. Im Studio wieder mit dabei, an der Seite von Gastgeber Johannes B. Kerner, die "Terra X"-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens.

20:15 Uhr, kabel eins, Ocean's 13, Gaunerkomödie

Reuben Tishkoff (Elliott Gould), einer von Danny Oceans (George Clooney) ursprünglichen Elf, wird von Kasinobesitzer Willy Bank (Al Pacino) übel über den Tisch gezogen. Das nimmt den alten Haudegen so sehr mit, dass er sogar einen Herzinfarkt erleidet. Als sich Bank auch noch über Reuben lustig macht, hat Danny Ocean genug. Er startet eine persönliche Vendetta, um es Bank heimzuzahlen. Dabei verbündet er sich sogar mit seinem Erzrivalen Terry Benedict (Andy Garcia).

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Show

Im Sekundentakt werden Steuergelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. In der Spezialfolge "Mario Barth deckt auf! Die teuersten Fälle aller Zeiten" präsentiert der Comedian die Top 5 der teuersten Steuerverschwendungen. Natürlich wird der Flughafen BER Thema sein. Als Gäste mit dabei: Martin Klempnow, Janine Kunze, Joachim Llambi und Hannes Jaenicke.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Russisches Roulette, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) schuldet dem Finanzamt mehrere tausend Euro. Dazu wird er auch noch in einen Autounfall verwickelt, bei dem eine junge Anhalterin zu Tode kommt. Woher kommen die 20.000 Euro, die die Verstorbene bei sich trug? Und was hat es mit dem Unfallfahrzeug auf sich? Der Fahrer des LKWs ergreift die Flucht, und aus dem Laderaum klettern spärlich gekleidete russische Damen, die sofort im Wald verschwinden. Umso überraschter ist Wilsberg, als just diese Russinnen am nächsten Morgen im Antiquariat auftauchen und ihn um Hilfe bitten.