TV-Tipps am Mittwoch

Umweltschützer geraten in "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution" (Das Erste) ins Visier der Stasi. In "The Guilty" (arte) versucht ein Polizist vom Telefon aus eine Frau zu retten. Außerdem muss George Clooney in "Ocean's Twelve" (kabel eins) alte Schulden begleichen.

28. April 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution": Franka (Janina Fautz) und Stefan (Ferdinand Lehmann) © MDR/UFA Fiction/Steffen Junghans