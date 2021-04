TV-Tipps am Mittwoch

In "Gefangen" (Das Erste) taucht ein Polizist in das Leben einer tödlich verunglückten Familie ein. Bei "Pocher vs. Influencer" (RTL) fordert der Entertainer vier Social-Media-Stars heraus. Am "Tag, an dem die Erde stillstand" (kabel eins) bedroht ein Außerirdischer die Menschheit.

07. April 2021 - 06:05 Uhr | (cg/spot)

"Gefangen": In der Welt von Polizist Harry Österreich (Wolfram Koch) wird nichts mehr so sein wie vorher. © WDR/Unafilm