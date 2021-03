TV-Tipps am Mittwoch

"Marie Brand" (ZDF) ermittelt nach dem Mord an einem Streifenpolizisten. Bei RTL vergibt der "Bachelor" (RTL) seine letzte Rose. In "Unter Freunden stirbt man nicht" (VOX) müssen vier Freunde eine Leiche verschwinden lassen.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und der Reiz der Gewalt, Krimi

Die Streifenpolizisten Jan Nowak (Glenn Goltz) und Arndt Krieger (Shenja Lacher) kontrollieren aufgrund einer Meldung über nächtliche Ruhestörung eine Gruppe feiernder Jugendlicher. Dabei eskaliert die Situation. Aus noch ungeklärten Gründen entgleist der Routine-Einsatz. Jan Nowak wird angeschossen und stirbt. Als die Kommissare Brand (Mariele Millowitsch) und Simmel ( ) Arndt Krieger nach den Ereignissen in der Tatnacht befragen, werden sie schnell stutzig, da er ihnen ausweicht.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor - Das große Finale, Kuppelshow

Bevor der Bachelor heute seine finale Entscheidung trifft, stehen die letzten beiden Dates an. Eines führt Niko in ein Kino, wo er sich mit einer der Frauen einen besonders romantischen Film ansieht: ihre gemeinsame Geschichte. Anschließend genießen sie ein Dinner und Kuscheleinheiten vor dem Kamin. Als sie sich am nächsten Morgen voneinander verabschiedet haben, wartet ein weiteres Date auf Niko. Doch dabei kommt einiges anders gedacht.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Toten von Marnow (3), Krimi

Um sich dem Motiv der Mordserie und somit den Hintermännern hinter der Verschwörung zu nähern, müssen Frank Elling (Sascha Alexander Gersak) und Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) moralische und legale Grenzen überschreiten. Gleichzeitig fliegt Elling sein Familienleben um die Ohren und Lona erleidet einen schweren Schicksalsschlag. Der Mörder setzt seine grausame Mordserie fort, und der Druck, ihn zu fassen, erhöht sich massiv.

20:15 Uhr, VOX, Unter Freunden stirbt man nicht, Comedyserie

Der plötzliche Tod ihres Freundes Hermann (Walter Sittler) erschüttert Annette (Adele Neuhauser), Friedrich (Michael Wittenborn), Ella (Iris Berben) und Joachim (Heiner Lauterbach) zutiefst. Noch schwerer wiegt der Tod, da Hermann dieses Jahr als Favorit für den Wirtschaftsnobelpreis gehandelt wurde. Um seine Chancen auf den Preis zu wahren, beschließen die vier, den Tod ihres Freundes geheim zu halten - zumindest bis zur Verkündung in fünf Tagen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

In dieser Woche geht es um den Einzug ins Finale. Die erste Aufgabe ist eine Hommage an Omas klassische Blechkuchen. Ob Kirsch-Streusel, Donauwelle oder Mohnkuchen - es soll so schmecken wie in Großmutters Küche. In der Technischen Prüfung erwartet die Promis eine nussige Speed-Challenge. Am Ende müssen drei "Noisette-Tartelettes" präsentiert werden. Mit einer 3D-Torte als Frucht soll den Promibäckern in der dritten Aufgabe die perfekte Illusion gelingen.