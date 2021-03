TV-Tipps am Mittwoch

In "Tanze Tango mit mir" (Das Erste) findet ein kranker Mann unverhofft seine Lebensfreude wieder. Sandra Bullock treibt in "Gravity" (kabel eins) haltlos im Weltall. Beim "großen Promibacken" (Sat.1) steht eine "Schokoladen-Salamirolle" an.

10. März 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Tanze Tango mit mir": Maresa (Kara Wenham, m.) überprüft die Tangohaltung bei Frank (Michael A. Grimm) und Julia (Amanda da Gloria) © BR/die film gmbh/Hendrik Heiden