TV-Tipps am Mittwoch

In "Spy - Susan Cooper Undercover" (ProSieben) wird eine Büromaus zur Geheimagentin. Detektiv "Wilsberg" (ZDFneo) deckt illegale Machenschaften in der Pharma-Szene auf. Später gibt Cameron Diaz in "Bad Teacher" (ProSieben) den lässigen Schülerschreck.

13. Januar 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Spy - Susan Cooper Undercover": Susan (Melissa McCarthy) ist mit ihrem Job überfordert © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation