TV-Tipps am Mittwoch

In "Ein Dorf wehrt sich" (ZDF) leistet eine Gemeinde Widerstand gegen das Nazi-Regime. Im Ersten moderiert Frank Plasberg "2020 - Das Quiz". Unterdessen gibt Hugh Jackman in "The Greatest Showman" (Sat.1) den Zirkuspionier P.T. Barnum.

30. Dezember 2020 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Ein Dorf wehrt sich": Franz Mitterjäger (Harald Windisch) lässt sich von seinem Freund Sepp Rottenbacher (Fritz Karl) nicht von seinem Weg abbringen. © ZDF/BERND SCHULLER