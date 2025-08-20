AZ-Plus

TV-Tipps am Mittwoch

In "Die Akte General" (Das Erste) kämpft ein Staatsanwalt gegen die Vertuschung nationalsozialistischer Verbrechen. Beim "großen Backen" (Sat.1) ist eine 3D-Torte gefragt. Für die "Bachelors" (RTL) stehen emotionale Dream Dates an.
"Die Akte General": Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (Ulrich Noethen) widmet seine Zeit fast völlig seiner Arbeit
"Die Akte General": Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (Ulrich Noethen) widmet seine Zeit fast völlig seiner Arbeit © SWR/UFA FICTION/Hardy Brackmann
20:15 Uhr, Das Erste, Die Akte General, Politdrama

Ende der 1950er ist die Bundesrepublik noch stark geprägt von alten Nazi-Verbindungen in Politik und Justiz. Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (Ulrich Noethen) stemmt sich fast im Alleingang gegen das Verschweigen nationalsozialistischer Verbrechen. Seine unbequeme Haltung bringt ihn immer wieder ins Visier von Gegnern aus Justiz, Politik und Geheimdiensten. Weil Deutschland wenig Interesse an einer Verfolgung zeigt, versucht Bauer, den israelischen Geheimdienst dazu zu bringen, Adolf Eichmann - den Verantwortlichen für die Massendeportationen - in Argentinien zu verhaften.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

In der zweiten Woche steht alles im Zeichen der Tea Time. Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen zehn identische Mini-Gebäcke wie Macarons oder Eclairs stilvoll präsentieren. Danach verlangt Juror Christian ein herzhaftes Fächerbrot mit Pesto. Im Finale wartet eine anspruchsvolle 3D-Torte, die eine Zutat optisch und geschmacklich realistisch widerspiegeln soll. Am Ende der Folge muss eine Person das Backzelt verlassen.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

Zwischen Safari, Dünen und Küstenlandschaften verbringen die Bachelors emotionale Dream Dates in Namibia. Dabei lernen sie ihre Favoritinnen von einer neuen, oft verletzlichen Seite kennen - mit Momenten, die berühren oder wehtun können. Was wie ein romantisches Abenteuer beginnt, bringt plötzlich auch Unsicherheit und überwältigende Gefühle - nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei einem Bachelor.

20:15 Uhr, kabel eins, Der König der Löwen, Abenteuerdrama

Löwenjunge Simba wird als künftiger König des Geweihten Landes gefeiert - nur sein Onkel Scar gönnt ihm das Erbe nicht. Mit Hilfe einer Hyänenbande spinnt Scar einen finsteren Plan, um selbst an die Macht zu kommen und seinen Neffen aus dem Weg zu räumen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Ins Gesicht geschrieben, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) fährt zum Firmenjubiläum eines Freundes nach Bielefeld, Wilsberg (Leonard Lansink) nutzt die Gelegenheit für ein Treffen mit Manni (Heinrich Schafmeister). Doch der Besuch nimmt eine andere Wendung: Die App "Face23", die per Gesichtserkennung umfassende Online-Daten zu Personen ausspuckt, sorgt für Wirbel. Wilsberg ist zunächst skeptisch - bis ein Video auftaucht, das Alex (Ina Paule Klink) neben einer Leiche zeigt. Jetzt muss er sich doch mit der Technik auseinandersetzen.

