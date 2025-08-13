TV-Tipps am Mittwoch

Horst Lichter wirft bei "Bares für Rares XXL" (ZDF) wieder einen Blick auf seltene Fundstücke. Bei " Das große Backen" (Sat.1) steigt das Finale. In "Bis zum letzten Tropfen" (Das Erste) kämpft Sebastian Bezzel als Bürgermeister um die Zukunft seines Dorfes.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares XXL, Trödelshow

Was hat es mit der Totenkopf-Taschenuhr auf sich? Und welche Geschichte verbirgt sich hinter der Stiefmütterchen-Brosche? Horst Lichter und sein Expertenteam gehen den Rätseln der mitgebrachten Schätze auf den Grund. Mentalmagier Timon Krause liest in Mimik und Gestik wie in einem offenen Buch und verblüfft mit seinen Fähigkeiten. Auch er bringt ein persönliches Stück mit: ein Gemälde, das seit über einem Jahrhundert im Familienbesitz ist - doch kann es die Fachleute überzeugen?

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen - Die Profis, Backshow

Drei Profi-Teams treten im Finale um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld an. Die Aufgabe: Ein Schaufenster zu gestalten, das ein frei gewähltes Thema aufgreift und aus drei Teilen besteht - 25 filigranen Pralinen, 15 thematisch abgestimmten Kleingebäcken und einer dreistöckigen Torte mit zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Am Ende zählen handwerkliche Perfektion, kreative Umsetzung und ein stimmiges Gesamtkonzept. Wer wird zum Sieger gekürt?

20:15 Uhr, Das Erste, Bis zum letzten Tropfen, Heimatdrama

Bürgermeister Martin Sommer (Sebastian Bezzel) steht unter Druck: Der Ort Lauterbronn im Taubertal kämpft mit wirtschaftlichem Rückgang und dem Verschwinden landwirtschaftlicher Betriebe. Als ein Getränkeunternehmen Interesse an den ergiebigen und qualitativ hochwertigen Grundwasservorkommen zeigt, sieht Sommer eine Chance. Doch nicht alle im Ort sind einverstanden - der Widerstand gegen den Verkauf der Wasserrechte wächst.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

Die Entscheidung rückt näher! Die Zeit in Südafrika läuft ab und die Bachelors wollen mit den verbliebenen Kandidatinnen noch einmal intensiv in Kontakt treten - mit leidenschaftlichen und spannungsgeladenen Dates. Zusätzlich bekommen Felix und Martin Unterstützung von ihren Liebsten: Familie und Freunde werfen einen kritischen Blick auf die potenziellen Partnerinnen. Wer passt wirklich zu ihnen?

20:15 Uhr, kabel eins, Geostorm, Katastrophenthriller

Die Welt verlässt sich auf ein Satellitensystem, das das Wetter kontrollieren soll - bis es versagt. Ein zerstörerischer Supersturm droht. Ingenieur Jake (Gerard Butler) und sein Team versuchen, das System zu retten, bevor es zu spät ist. Doch bald steht mehr auf dem Spiel als nur technische Fehlfunktionen. Wer steckt wirklich hinter der drohenden Katastrophe?