TV-Tipps am Mittwoch

Jan Böhmermann ist mit seiner Show "Lass dich überwachen!" (ZDF) zurück. Iris Berben spielt in "Hanne" (Das Erste) eine Frau, die ihr Leben neu ausrichtet. Bei "Das große Backen" (Sat.1) steht das Finale an.

20:15 Uhr, ZDF, Lass dich überwachen!, Show

In "Lass dich überwachen!" rückt das Publikum im Studio in den Mittelpunkt. Uralte Fotos, peinliche Nachrichten und alles, was das Internet so über die Zuschauer hergibt, hat das Team zusammengetragen und daraus eine unterhaltsame, abwechslungsreiche und charmante Show gemacht.

20:15 Uhr, Das Erste, Hanne, Drama

Gerade frisch im Ruhestand, wird Hanne Dührsen (Iris Berben) bei einer Routineuntersuchung plötzlich mit einer möglicherweise lebensbedrohlichen Diagnose konfrontiert. Bis sie am Montag die endgültigen Ergebnisse erhält, behält sie ihre Sorgen für sich. Das Wochenende verbringt sie allein in einer unbekannten Stadt, lässt sich treiben und begegnet Menschen und Situationen, die ihr Leben verändern könnten.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen - Die Profis, Backshow

Im großen Finale treten drei Profi-Teams gegeneinander an und kämpfen um den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preisgeld. Ihre Aufgabe: Ein Schaufenster mit eigenem Thema, dazu 25 Pralinen, 15 passende Kleingebäcke und eine dreistöckige Torte mit zwei verschiedenen Füllungen. Wer überzeugt mit Kreativität, Handwerkskunst und einem starken Gesamteindruck und gewinnt den Titel?

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

Martin wird in der Villa von niedlichen Hunden abgelenkt, was auch Felix aus dem Konzept bringt - denn beim Sport sorgen die tierischen Begleiter für reichlich Wirbel. Eine überraschende Enthüllung in der Ladies Villa sorgt für Aufruhr. Beim anschließenden Doppeldate wird klar: In Sachen Liebe geht es oft rauf und runter.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Bestatterin - Der Tod zahlt alle Schulden, Provinzkomödie

Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter kehrt Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) zurück ins schwäbische Heimatdorf, um mit Vater Alfons (Hartmut Volle) und Bruder Hannes (Frederik Bott) das marode Bestattungsunternehmen weiterzuführen. Doch dann passieren zwei weitere ungewöhnliche Todesfälle: Der Bankdirektor kommt bei der Jagd ums Leben und Oma Wertbacher stirbt angeblich an einem Herzinfarkt - doch die Würgemale an ihrem Hals geben Rätsel auf.