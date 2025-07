TV-Tipps am Mittwoch

In "Heute stirbt hier Kainer" (Das Erste) spielt ein todkranker Frührentner Wildwest auf dem Land. Die "Bachelors" (RTL) müssen sich einem actionreichen Doppeldate stellen und beim "großen Backen" (Sat.1) muss ein essbares Gruselschloss gebaut werden.

20:15 Uhr, Das Erste, Heute stirbt hier Kainer, Tragikomödie

Ulrich Kainer (Martin Wuttke), ein Einzelgänger mit bewegter Vergangenheit und frühzeitigem Ruhestand, spürt, dass sein Lebensende naht. Niemand wird ihn vermissen, auf ihn wartet niemand. Er beschließt daher, seine verbleibende Zeit in einem idyllischen Dorf zu verbringen. Doch die Dorfgemeinschaft macht ihm einen Strich durch die Rechnung: Ein Wirt, der ihn kurzerhand zum Profikiller erklärt, eine charmante, alleinerziehende Bäuerin (Britta Hammelstein), die sich an ihn klammert, sowie eine exzentrische Nazi-Truppe rauben ihm die erhoffte Ruhe.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

Die Gruppe wird kleiner, die Gespräche gehen in die Tiefe und es wird zunehmend romantisch. Bei einem abenteuerlichen Doppeldate gehen Felix und Martin mit ihren Favoritinnen auf Quadtour in die afrikanische Wildnis - immer auf der Suche nach den berühmten Big Five. Doch schnell zeigt sich: Nicht nur wilde Tiere sorgen für Aufregung, sondern auch die Gefühle fahren Achterbahn. In der Nacht der Rosen wird die Stimmung durch eine unerwartete Wendung getrübt.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen - Die Profis, Backshow

Im Halbfinale geht es ans Eingemachte: Die Teams müssen zunächst zehn edle Tartelettes komplett ohne Rezept zaubern. Unterstützung kommt von Familie oder engen Freunden, die in den letzten 30 Minuten das Kommando übernehmen. Danach steht der Bau eines essbaren Gruselschlosses auf dem Plan, bei dem Kreativität, handwerkliches Geschick und viel Liebe zum Detail gefragt sind - Nebel und Lichteffekte inklusive. Wer schafft es ins große Finale?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mörderische Rendite, Krimi

Paul Dietze (Michael Kausch), ein alter Freund von Wilsberg (Leonard Lansink), erlebt einen Alptraum: Seine Altersvorsorge, von Uli Pape (Simon Schwarz) empfohlen, ist futsch und er steht zusammen mit seiner Frau Elfie (Klara Höfels) vor dem finanziellen Ruin. Wilsberg ist fest entschlossen, sich mit diesem Betrug nicht abzufinden und kämpft für Gerechtigkeit.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer isses?, Rateshow

Woran erkennt man eine Buchhalterin? Oder wie unterscheidet man sofort einen Tattoo-Künstler von einem Zahnarzt? In "Wer isses?" treten Ralf Schmitz und Chris Tall als rivalisierende Detektive mit Promi-Unterstützung an. Nur anhand des Aussehens müssen sie Berufe, Hobbys oder ungewöhnliche Eigenschaften der Kandidat:innen erraten. Wer mehr Scharfsinn beweist, erspielt am Ende das Preisgeld für sein Publikum.