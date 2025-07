TV-Tipps am Mittwoch

In "Waldgericht - Ein Schwarzwaldkrimi" (ZDF) wird ein Obstbauer auf bizarre Weise ermordet. Bei den "Bachelors" (RTL) läuten die Hochzeitsglocken und beim "großen Backen" (Sat.1) stehen unter anderem Zuckerblüten im Fokus.

20:15 Uhr, ZDF, Waldgericht - Ein Schwarzwaldkrimi: Die schwarze Frau, Krimi

Mitten auf einer Streuobstwiese machen Spaziergänger einen grausigen Fund: Ein Obstbauer wurde ermordet - kopfüber vergraben und wie eine Vogelscheuche zur Schau gestellt. Für Maris Bächle (Jessica Schwarz) und ihren Kollegen Konrad Diener (Max von Thun) deutet die auffällige Inszenierung auf ein persönliches Motiv hin. In Freudenstadt machen derweil Gerüchte die Runde: Handelt es sich womöglich um ein übernatürliches Wesen? Laut alter Sage ziehen sich Erdgeister bei Sonnenaufgang kopfüber ins Erdreich zurück.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

Bei Felix steht ein besonderer Tag an: Die Entscheidung naht - in einer romantischen Kapelle treffen die Finalistinnen in weißen Traumkleidern ein. Doch nur eine wird am Ende seine Braut. Martin hingegen setzt auf Romantik unter Palmen: Für ein Date voller Sommerstimmung fliegt er mit seinen Auserwählten nach Hawaii - und nutzt die entspannte Atmosphäre, um heimlich Küsse zu verteilen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen - Die Profis, Backshow

Diese Runde verlangt echtes Können: Die Teams sollen zwei Desserts zu einem neuen Hybrid vereinen - dabei müssen die Ursprungsrezepte klar erkennbar bleiben. In der schnellen Challenge geht es um filigrane Zuckerblüten aus Isomalt. Zum Finale wartet ein echtes Highlight: Ein Sternekoch bringt sein Lieblingsdessert mit. Die Kandidaten müssen es nach dem Probieren detailgetreu und ohne Anleitung nachbacken.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Straße der Tränen, Krimi

Nachdem die Schülerin Emelie Boll (Annika Schrumpf) plötzlich verschwindet, machen unter dem Hashtag "woistemelie" zahlreiche Gerüchte und vorschnelle Urteile die Runde. Besonders Ekki Talkötter (Oliver Korittke) gerät unter Verdacht, da er Emelie zuletzt in seinem Wagen gesehen wurde. Wilsberg (Leonard Lansink) glaubt fest an Ekkis Unschuld, doch die Zeit läuft gegen ihn. Denn auf dem sogenannten "Straße der Tränen"-Abschnitt sind bereits zwei Frauen verschwunden - beide wurden wenig später tot aufgefunden.

20:15 Uhr, 3Sat, Polizeiruf 110: Hermann, Krimi

Kommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) wird nach Slubice gerufen, wo beim Abladen von Bauschutt die Leiche der Ingenieurin Daniela Nowak entdeckt wurde. Seine Spur führt ihn zu einer Baustelle in Cottbus. Dort arbeitete die Tote für Bauunternehmer Karl Winkler (Sven-Eric Bechtolf), der an der Sanierung eines Wohnblocks beteiligt ist. Wo und weshalb Daniela ums Leben kam, bleibt zunächst unklar. Sicher ist nur: Ihre Wohnung in Frankfurt (Oder) wurde kurz vor ihrem Tod durchsucht.