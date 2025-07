TV-Tipps am Mittwoch

"Stubbe" (ZDF) sorgt sich um seine Tochter, die Undercover bei einem dubiosen Pflegedienst ermittelt. Bei "Das große Backen" (Sat.1) treten diesmal acht Profis an. Auf RTL geht es für die "Bachelors" zum nächsten Date.

20:15 Uhr, ZDF, Stubbe - Tödliche Hilfe, Krimi

Christiane (Stephanie Stumph), die als freie Journalistin in Hamburg arbeitet, wird von ihrem früheren Freund Malte (Patrick Güldenberg) aus Dresden um Unterstützung gebeten. Er will herausfinden, was wirklich hinter dem Tod seiner pflegebedürftigen Mutter steckt. Da ihre Tochter Caroline (Greta Kasalo) bald Sommerferien hat, verbindet Christiane die Recherche mit einem Besuch in ihrer Heimatstadt und begibt sich vor Ort in die Welt eines Dresdner Pflegedienstes.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen - Die Profis, Backshow

"Die Profis" sind zurück - diesmal mit verändertem Konzept! Anstatt als Teams anzutreten, kämpfen die besten Konditorinnen und Konditoren Deutschlands im direkten Duell. Acht Spitzenkräfte stellen sich Woche für Woche anspruchsvollen Aufgaben: von kunstvollen Schaustücken bis hin zu temporeichen Wettbewerben. Wer überzeugt mit Präzision und Kreativität und schnappt sich am Ende den Goldenen Cupcake samt 10.000 Euro?

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

Zwei Single-Männer begeben sich in Südafrika auf die Suche nach der großen Liebe. Mit dabei sind Fotograf Felix Stein und der Finanz- und Versicherungsexperte Martin Braun - die "Bachelors" des Jahres 2025.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Wellenbrecher, Krimi

Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) reist mit der temperamentvollen Anwältin Tessa Tilker (Patricia Meeden) nach Norderney. Sie braucht seine Hilfe in einem kniffligen Erbschaftsfall. Für ein bezahltes Wochenende sagt Wilsberg nicht nein - auch wenn Tessa mit gebrochenem Herzen nicht gerade die einfachste Begleitung ist. Auf der Insel trifft er nicht nur auf Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler), sondern stößt auch bei den Hinterbliebenen des Verstorbenen auf seltsames Verhalten. Der Streit ums Erbe ist in vollem Gange.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer isses?, Rateshow

Wer hat das bessere Gespür, wer erkennt die Wahrheit hinter der Fassade? Michelle Hunziker und Chris Tall treten gegeneinander an und müssen anhand weniger Hinweise herausfinden, welche kuriosen Berufe, besonderen Hobbys oder schrulligen Eigenheiten die Kandidaten mitbringen. Wer mit seinem prominenten Partner die besseren Menschenkenntnisse beweist, gewinnt für seinen Zuschauerblock das Preisgeld.