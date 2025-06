TV-Tipps am Mittwoch

In "Tina mobil" (Das Erste) heuert eine Bäckerin nach ihrer Kündigung bei der Konkurrenz an. Bei den "Bachelors" (RTL) steht ein prickelndes Einzeldate an. Detektiv Wilsberg (ZDFneo) untersucht den Tod eines Kellners auf Norderney.

20:15 Uhr, Das Erste, Tina mobil: Plan B, Dramaserie

Tina (Gabriela Maria Schmeide) ist fassungslos: Nach zwei Jahrzehnten loyaler Arbeit feuert sie ihr Chef, der Bäcker - fristlos und ohne ein Wort des Dankes. Dabei war sie mit ihrem mobilen Verkaufswagen die Lebensader für viele abgelegene Orte nördlich von Berlin. Jetzt steht sie ohne Job da, das Konto ist leer, und die Rechnungen türmen sich. Doch Tina denkt nicht ans Aufgeben: Sie legt sich ein eigenes Bäckermobil zu, wechselt den Arbeitgeber und fährt ihre alte Route - diesmal einfach ein paar Minuten früher als der ehemalige Chef.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

Schon zu Beginn der neuen Staffel geht es heiß her: Der Bachelor sucht beim ersten Date auf einem Katamaran nicht nur das Gespräch, sondern tauscht auch intensive Blicke mit den Kandidatinnen. Die Stimmung unter den Frauen wird zunehmend angespannter, denn klare Gruppengrenzen lösen sich auf. Für Gesprächsstoff sorgt vor allem ein Einzeldate, das überraschend schnell in einem gemeinsamen Bett endet.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Morderney, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) lässt sich widerwillig auf einen gemeinsamen Urlaub mit Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) nach Norderney ein - und ist wenig begeistert, als auch Annas Patentochter Merle (Janina Fautz) mitkommt. Die Ferienidylle wird schnell getrübt: In ihrem Haus wird eine bewusstlose Person mit dem Kopf in der Toilette gefunden. Kurz darauf wird ein Kellner namens Gregor Schott tot am Strand entdeckt. Seine Weigerung, zum Vorfall Stellung zu nehmen, wirft Fragen auf - Wilsbergs Ermittlerinstinkt ist geweckt.

20:15 Uhr, NITRO, Men In Black II, Sci-Fi-Komödie

Seit Agent Kay (Tommy Lee Jones) aus dem Dienst ausgeschieden ist, lebt er ohne Erinnerung an seine Zeit bei den Men in Black - dank der berühmten "Blitzdings"-Technologie. Als Postbote führt er ein ruhiges Leben, während sein früherer Partner Agent Jay (Will Smith) sich alleine mit intergalaktischen Bedrohungen herumschlägt. Doch als ein gefährliches Alien in der Gestalt des Models Serleena auftaucht, braucht Jay dringend Unterstützung - und muss Kay erst wieder in seine Vergangenheit zurückholen.

21:45 Uhr, ZDF, Friesland: Abdrift, Krimikomödie

Beim Freitauchen in der Ems macht Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) eine makabre Entdeckung: eine Leiche. Die Kommissare Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) nehmen die Ermittlungen auf und bekommen Hilfe von Apothekenangestellten Melanie Harms (Tina Pfurr). Sie findet heraus, dass das Wasser in der Lunge des Toten nicht aus der Ems stammen kann. Außerdem weist der Mann eine Kopfverletzung auf - ein Hinweis auf ein mögliches Verbrechen. Bald erhärtet sich der Verdacht: Lars Schäfer (Sebastian Tessenow) wurde ermordet.