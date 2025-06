TV-Tipps am Mittwoch

In dem Film "In gefährlicher Nähe" (Das Erste) wird eine Anwältin von einem Ex-Mandanten umworben. Bei "Die Bachelors" (RTL) suchen zwei Single-Männer die große Liebe. In "Blade Runner 2049" (NITRO) ist Ryan Gosling als Replikantenjäger unterwegs.

(hub/spot) | 18. Juni 2025 - 06:07 Uhr

"In gefährlicher Nähe": Anwältin Lea Jung paukt ihren Mandanten Nickolas Storm raus. Doch die Zweifel bleiben: Hat sie für ein Monster einen Freispruch erwirkt? © SWR/Andrea Kremper