TV-Tipps am Mittwoch

Kommissar Dupin (Das Erste) untersucht den tödlichen Sturz eines Arztes. Vier Genies werden durch einen kosmischen Unfall zu den "Fantastic 4" (kabel eins). Der Mord an einer jungen Frau führt "Wilsberg" (ZDFneo) in die PR-Branche.

20:15 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonisches Vermächtnis, Krimi

Ein entspannter Start in den Tag wird für Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) jäh unterbrochen, als direkt neben ihm vor einem Café der Arzt Pierre Chaboseau (Stefan Morawietz) von einem Balkon stürzt - offenbar gestoßen. Schnell übernimmt Dupin die Ermittlungen. Am Tatort trifft er auf Chaboseaus Ehefrau Maelle (Karin Giegerich), die verwirrt wirkt und kaum in der Lage ist, klare Aussagen zu machen.

20:15 Uhr, kabel eins, Fantastic 4, Action

Nach einem Experiment in einem fremden Universum kehren Reed Richards (Miles Teller) und seine Freunde Susan (Kate Mara), Johnny Storm (Michael B. Jordan) und Ben Grimm (Jamie Bell) mit erstaunlichen Kräften zurück. Während das Militär ihre Fähigkeiten nutzen will, entzieht sich Reed deren Kontrolle - er sucht fieberhaft nach einer Lösung, um die Veränderungen rückgängig zu machen. Dabei begegnet er Dr. Doom (Toby Kebbell), der selbst eine gefährliche Verwandlung durchlebt hat.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Die fünfte Gewalt, Krimi

In einem Münsteraner Restaurant kommt es zu einem Streit, nach dem eine junge Frau (Annika Kuhl) niedergeschlagen zurückbleibt. Wilsberg (Leonard Lansink) spricht sie an und erfährt, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Doch bevor sie ihm Genaueres erzählen kann, verschwindet sie auf die Toilette - und wird dort ermordet aufgefunden. Die Polizei beginnt zu ermitteln. Bei der Toten handelt es sich um Nina Kröner, frühere Chefsekretärin bei Teerhagen Consulting, die zuletzt mit der Organisation "Lobby Watch" aneinandergeraten war.

20:15 Uhr, RTL, Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab, Show

Stefan Raab lädt zur wöchentlichen Gameshow ein, in der er als Moderator und Quizgegner auftritt. Die Teilnehmer müssen nicht nur alle Fragen richtig beantworten, sondern sich auch in spannenden Wettkämpfen gegen Raab durchsetzen - erst dann winkt die Chance auf eine Million Euro. Prominente Spielleiterinnen und Spielleiter sowie überraschende Gäste sorgen für zusätzliche Unterhaltung.

21:45 Uhr, Das Erste, Charlotte Link - Die letzte Spur, Drama

Elaine Dawson (Anna Blomeier) verschwand spurlos vor drei Jahren auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Freundin - wurde sie das Opfer eines Serientäters? Rosanna Hamilton (Jasmin Gerat), Journalistin in London, lässt das Verschwinden ihrer Freundin nicht los. Ihre Nachforschungen führen sie zu Mark (Barry Atsma), einem Anwalt, der Elaine damals Unterschlupf bot, als der Flughafen Heathrow lahmgelegt war. Danach verliert sich ihre Spur - doch es gibt keine Beweise für ein Verbrechen.