TV-Tipps am Mittwoch

In "Die Auferstehung" (Das Erste) bangen vier Geschwister nach dem Tod ihres Vaters um ihr Erbe. In Sat.1 sorgt Ralf Schmitz mit seinem Programm "Schmitzefrei" für Lacher. Detektiv Wilsberg (ZDFneo) bekommt es mit einer älteren Dame und einer Leiche zu tun.

"Die Auferstehung": Als es an der Tür klingelt, erschrecken Fred (Herbert Knaup), Linda (Leslie Malton), Jakob (Dominic Raacke), Joschi (Joachim Król) und Franziska (Brigitte Zeh).

20:15 Uhr, Das Erste, Die Auferstehung, Tragikomödie

Der Vater ist gestorben. Über Jahre hatte er keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern, weil sie mit seiner Lebensweise nicht einverstanden waren. Nun ruft Tochter Linda (Leslie Malton) ihre drei Brüder Joschi (Joachim Król), Jakob (Dominic Raacke) und Uli (Michael Rotschopf) zusammen, und alle versammeln sich am Sterbebett. Der Vater, einst Chefarzt, verwitwet und an Parkinson erkrankt, hatte eine ausgeprägte Altersvirilität entwickelt, bei der seine Pflegerin eine wichtige Rolle spielte. Die Geschwister befürchten, dass das Erbe an diese Frau fallen könnte.

20:15 Uhr, Sat.1, Schmitzefrei, Comedyshow

Während andere ihren Urlaub genießen, erlebt Ralf Schmitz ein Gefühlschaos: In seinem Programm "Schmitzefrei" erzählt der Comedian humorvoll von seinen verrücktesten Reiseerlebnissen. Er berichtet unter anderem von einem abenteuerlichen Flug nach Neuseeland und einem Rafting-Ausflug auf dem Amazonas. Außerdem gibt er Einblicke in seine Urlaubsfotografie. Doch wie sieht ein typischer Urlaubstag bei Ralf aus? Und wer passt in der Zeit auf seine Katze Hildegard auf?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Der Betreuer, Krimi

Im Antiquariat steht eine ältere Dame, die weder weiß, wie sie dorthin gekommen ist, noch wo sie wohnt. Wilsberg (Leonard Lansink) hat ein Problem mit einer Betreuungssituation. Er erkennt, dass es sich um Hanni Haffner (Gudrun Gundelach) handelt. Im Präsidium meldet ihr Betreuer und rechtlicher Vertreter Gregor Cassell (Stephan Grossmann) sie als vermisst. Wilsberg und Ekki (Oliver Korittke) begleiten Hanni zurück nach Hause - und stoßen dort auf eine Leiche.

20:15 Uhr, RTL, Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab, Show

Stefan Raab blickt zurück auf Ereignisse aus Streaming, Social Media und TV und übernimmt die Rollen als Quizmaster und Herausforderer. Die Kandidaten müssen alle Fragen richtig beantworten und sich in spannenden Duellen gegen ihn behaupten, um die Chance auf eine Million Euro zu erhalten. Die Show wird von wechselnden prominenten Spielleitern und zahlreichen Überraschungsgästen unterstützt.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer isses?, Rateshow

Wer besitzt den schärferen Spürsinn, wer die bessere Intuition? Wer erkennt einen Betrüger schon an der Nasenspitze und wem kann man eine Geschichte aufbinden? Michelle Hunziker und Chris Tall versuchen, ungewöhnliche Berufe, seltene Hobbys oder skurrile Eigenheiten unbekannter Kandidaten auf den ersten Blick zu erraten. Wer mit seinem Promigast das größere Talent zum Enttarnen zeigt, schickt das gegnerische Team aus dem Spiel und sichert das Preisgeld für den eigenen Zuschauerblock.