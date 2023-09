TV-Tipps am Freitag

In "Mordsschwestern" (ZDF) wird eine junge Frau tot am Strand gefunden. Ein Paddling-Wettkampf hat in "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) böse Folgen. Außerdem schickt Jörg Pilawa Promis "Zurück in die Schule" (Sat.1).

08. September 2023 - 06:01 Uhr | (hub/spot)

"Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache": Finden Dusi (Claudiu Mark Draghici) und Feli (Caroline Hanke) unter dem Strandmüll auch eine Spur zum Täter? © ZDF/Sandra Hoever

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache: Ruby, Krimiserie Die 20-jährige Ruby Nielsen (Seri Isabell Rauschenbach) wird tot neben ihrem Pferd am Strand gefunden, jemand hat ihr brutal den Schädel eingeschlagen. Außerdem weisen Spuren an ihrer Leiche auf Misshandlungen hin. Feli (Caroline Hanke) und Dusi (Claudiu Marc Draghici) finden merkwürdige Plastikteile neben der Toten und eine Kette mit dem Namen "Ruby". Das Pferd und die Kette führen die Ermittler auf einen nahe gelegenen Pferdehof. Das Opfer arbeitete dort und war offenbar eine begnadete "Pferdeflüsterin". 20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Vatertag auf Rügen, Arztdrama Um einen ungewöhnlichen Patienten muss sich Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) intensiv kümmern - jedoch nicht in ihrer Praxis, sondern als Notärztin. Der äußerlich topfitte Karriere-Börsianer Florian Becker (Sönke Möhring) geht bei einem Teambuilding-Workshop nicht nur über seine körperlichen Grenzen, sondern ignoriert nach einem fast tödlichen Zwischenfall bei einem Paddling-Wettkampf auch Noras ärztliche Warnung. Als er am nächsten Tag erneut zusammenbricht, schrillen bei ihr die Alarmglocken. 20:15 Uhr, RTL, LEGO Masters, Show Motivierte Zweierteams, anspruchsvolle Challenges und Millionen bunter LEGO Steine: Bei "LEGO Masters" wird getüftelt, gebaut und gestaunt, wenn die Kandidaten beweisen wollen, dass sie echte Klemmbaustein-Künstler sind. Deutschlands einziger offiziell zertifizierter LEGO Experte und "Brickmaster" Rene Hoffmeister und LEGO Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes bilden wieder die Jury. Daniel Hartwich präsentiert das Baustein-Battle. 20:15 Uhr, Sat.1, Zurück in die Schule, Show Tom Beck, Evelyn Weigert, Jörg Wontorra und Enie van de Meiklokjes testen ihr Wissen und treten zur Leistungskontrolle an. Dabei werden ihre Ergebnisse von vier Grundschullehrern ausgewertet. Wer meistert das Grundschuldiplom mit Bravour und wer muss am Ende nachsitzen? 21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Zaubermittel, Krimiserie Der Student Erik Degler (Dominik Hartz) wird nachts neben einer Diskothek erdrosselt. Die Ermittler finden zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente, mit denen er offenbar dealte. Der Tatverdacht fällt zunächst auf den Arzt Schimanski (Julian Weigend), der vom Mordopfer unter Druck gesetzt wurde. Auch Eriks WG-Mitbewohner Semir Özür (Hassan Kello) rückt zunehmend in den Fokus der Ermittlungen, weil seine Freundin Emilia (Helena von Have) eine Affäre mit Erik eingegangen war. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de