TV-Tipps am Freitag

In "Daheim in den Bergen" (Das Erste) lässt eine schwere Erkrankung zwei Bauernfamilien enger zusammenrücken. Leo Oswald ermittelt in "Ein Fall für zwei" (ZDF) undercover. In "Escape Plan" (RTLzwei) fliehen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger aus einem Gefängnis.

12. Mai 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Daheim in den Bergen: Alte Pfade - Neue Wege": Marie (Catherine Bode, r.) umarmt ihre Tochter Lisa (Theresa Scholze). © ARD Degeto/Arvid Uhlig