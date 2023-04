TV-Tipps am Freitag

In "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) leidet eine Hebamme unter Schwindelanfällen. Matthew McConaughey reist in "Interstellar" (ProSieben) ins All, um die Zukunft der Menschheit zu sichern. Der "Alte" (ZDF) muss das Rätsel um einen toten Obdachlosen lösen.

28. April 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Praxis mit Meerblick: Schwindel": Nora (Tanja Wedhorn, l) und Lars (Bo Hansen) müssen die Hebamme Claudia Koserow (Johanna Klante) versorgen. © ARD Degeto/Boris Laewen

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Schwindel, Arzttragikomödie Bei der Hebamme Claudia Koserow (Johanna Klante) kann jederzeit das Telefon klingeln. Mit Hingabe für ihren Beruf und Härte gegen sich selbst macht sie ihre verantwortungsvolle Arbeit. Von zu Hause bekommt die Freiberuflerin allerdings Druck: Sowohl ihr Mann (Vlad Chiriac) als auch ihre pflegebedürftige Mutter (Gitta Schweighöfer) machen ihr ein schlechtes Gewissen. Obwohl die Hebamme bei einem Hausgeburteinsatz einen Schwindelanfall erleidet, kehrt sie sofort zur Tagesordnung zurück. Der Notärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) kommt das bekannt vor: zu wenig Schlaf, zu viel Stress! Nach einem weiteren Schwindelanfall schrillen bei der Rügenärztin die Alarmglocken. 20:15 Uhr, ProSieben, Interstellar, Sci-Fi In nicht allzu ferner Zukunft beginnt die Erde zu kollabieren, der Klimawandel zeigt sich mit all seinen Konsequenzen. Das Leben aller ist bedroht und die menschlichen Lebensweisen haben begonnen, den Planeten zu vernichten. Der ehemalige Astronaut Joe Cooper (Matthew McConaughey) und seine Kollegin Dr. Amelia Brand (Anne Hathaway) nehmen Reisen durch Weltall-Wurmlöcher und die damit verbundenen Konsequenzen auf sich, um das menschliche Überleben zu sichern. 20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Rückkehr ohne Wiedersehen, Krimiserie Beim Frühsport im Münchner Westpark sieht Caspar Bergmann (Thomas Heinze), wie drei Jugendliche versuchen, einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Während er die Flüchtenden zur Fahndung ausschreibt, bemerkt er, dass der Mann auf der Parkbank bereits tot ist. Bergmann tippt zunächst auf Unterkühlung, doch das Opfer hat eine Wunde am Kopf. Weitere Indizien sprechen für eine Fremdeinwirkung. Vom Obdachlosenarzt Stefan Weber (Tobias Oertel), dessen Visitenkarte in der Manteltasche des Mannes gefunden wird, erhofft sich Bergmann Hinweise auf die Identität. 20:15 Uhr, 3Sat, Kästner und der kleine Dienstag, Biografiedrama Berlin, 1929: Der Schriftsteller Erich Kästner (Florian David Fitz) genießt den Erfolg seines ersten Kinderbuches. Eines Tages steht ein siebenjähriger Fanpostschreiber (Nico Ramon Kleemann) vor seiner Tür. Mit Hans' Verehrung kann der kinderlose Lebemann Kästner zunächst wenig anfangen. Schon bald erkennt er jedoch, dass ihm die blühende Fantasie des klugen Jungen bei neuen Geschichten nützlich sein kann. Seinem berühmten Autor auf diesem Wege nahe zu sein, wird zum größten Glück von Hans, der mit seiner Mutter (Katharina Lorenz) und Schwester (Charlotte Lorenzen) ohne Vater aufwächst. 21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Vogelfrei, Krimi Mit ihrem Eintreten für eine Verkehrswende macht Lokalpolitikerin Jana Simon (Henriette Hölzel) sich nicht nur Freunde. Als sie mit einem "Parking Day" für einen Kiezblock wirbt, ist sie plötzlich verschwunden. Janas Partner Nick (Lukas T. Sperber) ist sich sicher, dass Weinhändler Freese (Jörg Witte) dahintersteckt. Schnell wird klar, dass auch Janas Parteikollege Sinan (Mehmet Yilmaz) und ihre Freundin, die Verwaltungsangestellte Ulrike (Miriam Maertens), ein Motiv hätten. Ein gefälschtes Gutachten sorgt für die entscheidende Wende.