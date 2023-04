TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Dornröschen, Arzttragikomödie Die zehnjährige Lea (Moritz Brandt) fiebert auf die Tschaikowski-Aufführung von "Dornröschen" hin. Niemand kann die Prinzessin besser tanzen als sie! Das trans Mädchen ist für die Ballettlehrerin Bettina (Inka Löwendorf) jedoch biologisch ein Junge und scheidet daher für die Traumrolle aus. Für Lea, die bei allen klarstellt, nicht mehr Leon zu sein und deshalb auch nicht den Prinzen zu tanzen, bricht eine Welt zusammen. Als sie enttäuscht von der Probe nach Hause fährt, kommt es fast zu einem Unfall mit dem Rettungswagen von Nora (Tanja Wedhorn) und Lars (Bo Hansen). 20:15 Uhr, ProSieben, Der Marsianer - Rettet Mark Watney, Sci-Fi-Survivalabenteuer Während einer Raumfahrt-Mission zur Erforschung des Planeten Mars kommt ein gefährlicher Sandsturm auf. Als die Mission abgebrochen wird, verletzt sich der Astronaut Mark Watney (Matt Damon) schwer und wird im bewusstlosen Zustand von seinem Kameraden getrennt. Während alle glauben, dass er tot ist, kämpft Watney im Weltall allein ums Überleben. Vier Jahre muss er überstehen, bis die nächste Mission gen Mars startet, die seine einzige Hoffnung ist. 20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Nur das Beste, Krimi Obwohl er offenbar kaum Einkommen hatte, pflegte der FSJler Felix Hubschmied (Lucas Bauer) einen hohen Lebensstandard. Jetzt ist er tot. Und wie es aussieht, wurde er ermordet. Für Caspar Bergmann (Thomas Heinze) kommt der Fall mehr als ungelegen. Eigentlich wollte er Urlaub nehmen, um sich um seine Enkelin Aurelia (Mara-Sophie Schmidt) zu kümmern. Wieder einmal muss er Job und Familie unter einen Hut bekommen - ohne dass Tochter Johanna (Lena Meckel) etwas davon mitbekommt. 20:15 Uhr, RTLzwei, Stirb langsam 4.0, Actionthriller Der skrupellose Thomas Gabriel (Timothy Olyphant), ein ehemaliger Pentagon-Sicherheitsexperte, plant zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli, sämtliche Computernetzwerke des Landes zu kappen und so die USA lahmzulegen. John McClane (Bruce Willis) soll Gabriel stoppen, da alle anderen Versuche, das Komplott zu verhindern, fehlschlagen. Mit der Hilfe von Hacker Matt (Justin Long) legt McClane los. Schon bald entwickelt sich eine wilde Jagd, in die auch McClanes Tochter Lucy hineingezogen wird. 21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Sehnsucht, Krimiserie Wachschützer Rami Al-Rif (Salah Massoud) erscheint nicht zum Nachtdienst in einer Softwarefirma, seine Kollegin Caro (Mira Elisa Goeres) findet nur sein offenstehendes Auto vor dem Gebäude. Von Rami aber fehlt jede Spur. Seine Ehefrau Samira (Eman Dwagy) glaubt, dass sein Bruder Hisham (Yasin El Harrouk) ihn in seine kriminellen Machenschaften hineinziehen wollte. Dafür spricht, dass die beiden Brüder kurz zuvor den Barbesitzer Jerry Sanders (Lion-Russel Baumann) bedroht haben. Der aber bringt die Ermittler auf eine andere Spur.