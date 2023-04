TV-Tipps am Freitag

In "Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster" (Das Erste) freundet sich eine todkranke Frau mit einem Teenager an. RTL blickt zurück auf 15 Jahre "Let's Dance". In "Reader Player One" (ProSieben) beginnt die Schnitzeljagd in einer virtuellen Spielwelt.

07. April 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster": Phil (Claude Heinrich) und Karla (Iris Berben) haben eine besondere Verbindung. © ARD Degeto/Nadja Klier