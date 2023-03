TV-Tipps am Freitag

Die Bewährungshelferin Klara Sonntag (Das Erste) kommt in Bedrängnis, als ihre Jugendliebe einen Betrug begeht. ProSieben zeigt den "Star Wars"-Ableger "Rogue One". "Der Alte" (ZDF) muss den Mord an einem Anwalt aufklären.

31. März 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Klara Sonntag: Erste Liebe": Klara (Mariele Millowitsch) weiß nicht, ob sie Henning (Tim Bergmann) vertrauen kann. © ARD Degeto/Frank Dicks

20:15 Uhr, Das Erste, Klara Sonntag: Erste Liebe, Komödie Bewährungshelferin Klara Sonntag (Mariele Millowitsch) geht ihre Arbeit zwar mit Herz an, achtet aber auf Korrektheit. Ihr rechtliches Koordinatensystem kennt die Beamtin selbstverständlich, als sie über den Angeklagten Henning Stehmann (Tim Bergmann) ein Gutachten schreiben soll. Ihren Gerichtshilfe-Auftrag, bei dem Anlagebetrüger nach mildernden oder verschärfenden Umständen zu schauen, müsste sie allerdings aus Befangenheit abgeben: Henning ist ihre Jugendliebe "Struppi"! 20:15 Uhr, ProSieben, Rogue One: A Star Wars Story, Sci-Fi Galen Erso (Mads Mikkelsen), ein Waffenbauer, hat sich mit seiner Frau und seiner Tochter Jyn (Felicity Jones) auf einen abgelegenen Planeten zurückgezogen. Das Imperium macht ihn jedoch ausfindig und zwingt ihn, ihnen zu folgen, um den Todesstern zu bauen. Jyn kann fliehen und schließt sich einer Gruppe Rebellen an. Können sie den Bau der ultimativen Superwaffe stoppen? 20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Die Bedürftigen, Krimiserie Anwalt Hanno Wegener (Daniel Urban) wird tot in seiner Wohnung gefunden. Die Tatwaffe liegt neben ihm, keinerlei Einbruchsspuren sind sichtbar. Alles deutet darauf hin, dass er seinen Mörder kannte. Hauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) hat sich mittlerweile gut ins Team eingefunden, vor allem sein Auge fürs Detail ist immer wieder gefragt. Auch die junge Pathologin Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk) unterstützt die Ermittler mit ihrer Expertise, wo sie kann. 20:15 Uhr, arte, Das bleibt unter uns, Drama Als Jana (Anna Unterberger), eine aufopfernde Ehefrau und Mutter, ihre Haushaltshilfe Natalia (Kristina Yaroshenko) für eine eilige Besorgung losschickt, erleidet diese einen schweren Unfall und fällt ins Koma. Natalias achtjährige Tochter Anna (Anna Cheban) bleibt allein in Janas modernem Berliner Reihenhaus zurück. Als später am Abend die Polizei bei ihnen klingelt, verheimlicht Jana Natalias Kind. Ihr wird klar, dass sie über ihre junge Reinigungskraft aus der Republik Moldau kaum etwas weiß. 21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Volles Risiko, Krimiserie Der Banker Rafael Hauser (Maximilian Grill) verschwindet am frühen Morgen unerwartet aus seinem Büro - ausgerechnet kurz vor einem wichtigen Geschäftsabschluss, auf den er lange hingearbeitet hatte. Seine Kollegin Britta Voigt (Judith Neumann) offenbart, dass Rafael unter großem Stress und Performancedruck in seinem Job gestanden habe. Dies führte dazu, dass Rafaels Ehe mit Katrin Hauser (Karolina Lodyga) zerbrach. Sie lebt nun mit dem gemeinsamen Sohn Finn (Aithon Avgoustakis) bei ihrem Bruder Joachim Zermos (Till Wonka).