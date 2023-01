TV-Tipps am Freitag

In "Sterben ist auch keine Lösung" (Das Erste) hat ein todkranker Schwarzseher einen ungewöhnlichen Plan. Der "Staatsanwalt" (ZDF) muss den Tod eines Sägewerksbesitzers aufklären. Außerdem geht Scarlett Johansson in "Ghost in the Shell" (ProSieben) als Cyborg auf Verbrecherjagd.

20. Januar 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Sterben ist auch keine Lösung": Hermann (Walter Sittler) möchte mit der Hilfe von Hanne (Andrea Sawatzki) selbstbestimmt sterben. © ARD Degeto/Ben Knabe

20:15 Uhr, Das Erste, Sterben ist auch keine Lösung, Komödie Der verwitwete Bücherwurm Hermann (Walter Sittler) glaubt in der eleganten Literaturliebhaberin Hanne (Andrea Sawatzki) die Richtige gefunden zu haben - allerdings nicht fürs Leben, sondern für sein baldiges Dahinscheiden! Der schwermütige Rentner will nach einer Krebsdiagnose weder kämpfen noch siechen wie seine geliebte Frau vor 30 Jahren, sondern selbstbestimmt abtreten - solange es ihm noch gut geht. Durch die Bekanntschaft mit der dreifachen Witwe Hanne (Andrea Sawatzki), deren wohlsituierte Gatten bereits kurz nach der Eheschließung das Zeitliche segneten, kommt ihm eine todsichere Idee: Er muss die "Schwarze Witwe" heiraten, die sich als gelernte Apothekerin mit Gift bestens auskennt. 20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Im Totenforst, Krimiserie Max Fischers Tod hat Hauptkommissarin Kerstin Klar (Fiona Coors) und Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) schwer getroffen. Unterstützung bei ihrem nächsten Fall erhalten sie von Hauptkommissarin Julia Schröder (Anika Baumann). Sägewerksbesitzer Ludger Habold (Christian Klischat) wird tot unter einem Baumstamm gefunden. Doch Dr. Engel (Astrid Posner) findet Spuren, die auf eine tätliche Auseinandersetzung hindeuten. Der Verdacht liegt nahe, dass der umgesägte Baum einen Unfall vortäuschen soll. 20:15 Uhr, ProSieben, Ghost in the Shell, Sci-Fi-Action Major Mira Killian (Scarlett Johansson) wurde nach einem Unfall in einen Cyborg mit übermenschlichen Fähigkeiten verwandelt und dient nun als Allzweckwaffe im Kampf gegen das Böse. Ihr aktueller Auftrag ist die Jagd nach dem skrupellosen Cyber-Terroristen Kuze (Michael Pitt), der sich in den Verstand von Menschen gehackt hat. Bald wird Major jedoch klar, dass die Wissenschaftler, die sie geschaffen haben, eigentlich ihr Leben geraubt haben. 20:15 Uhr, arte, Alles auf Rot, Krimi Bei einem Schusswechsel in Dalidas Brautmodengeschäft kommen ein Dealer und seine Braut ums Leben. Die junge Frau war die Tochter des inhaftierten Libyers Walid Schukri (Kida Khodr Ramadan). Dieser bietet seinem Mithäftling Erich Kessel (Fritz Karl) ein hohes Kopfgeld für den Mörder seiner Tochter an. Als Kessel tags darauf auf Bewährung freikommt, wartet auf ihn bereits sein Ex-Kollege Diller (Nicholas Ofczarek), der ihm einen Job als Barmann auf St. Pauli besorgt hat. 20:15 Uhr, Tele 5, Perfect Human, Sci-Fi In dem lebensechten Androiden Henry (Steven Strait) finden Sophie (Addison Timlin) und Julian (James D'Arcy) eine hochmoderne Haushaltshilfe. Denn nach einer großen Erbschaft ist das attraktive, junge Ehepaar überfordert von ihrem neuen Anwesen. Durch künstliche Intelligenz kann Henry auf alle Wünsche der beiden eingehen. Selbst intimste Sehnsüchte werden von ihm bedient. Doch als die beiden einen Schritt zu weit gehen, eskaliert die Lage. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de