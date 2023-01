TV-Tipps am Freitag

In "Klima retten für Anfänger" (Das Erste) lässt sich ein Ehepaar auf einen Deal mit seiner Tochter ein. Die "Chefin" (ZDF) muss den Tod eines Architekten aufklären und in "Legend of the Sword" (ProSieben) will King Arthur seine Krone zurückerobern.

06. Januar 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Klima retten für Anfänger": Lilly (Ella Lee, l.) und Ricky (Jeremias Amoore) sind gemeinsam stark fürs Klima. © ARD Degeto/Christoph Assmann

20:15 Uhr, Das Erste, Klima retten für Anfänger, Komödie Was nützt ein gutes Abitur, wenn das Klima kippt? Für die 17-jährige Gymnasiastin Lilly (Ella Lee) gibt es Wichtigeres als die Schule. Entsprechend düster sieht es mit ihrer Zulassung zum Abitur aus! Während Vater Martin (Götz Schubert) krachend damit scheitert, sie mit einer Traumreise zu ködern, setzt Mutter Nina (Tanja Wedhorn) auf eine ungewöhnliche Abmachung: Wenn Lilly von nun an richtig paukt, machen die Eltern im Gegenzug beim Klimaschutz mit. Ab sofort wird zu Hause nur noch Frisches gekocht, Lavendel ersetzt industrielles Waschpulver und mit dem Fahrrad geht's zur Arbeit! 20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Höhenrausch, Krimiserie Ein toter Architekt ist das Letzte, was Polier Schmelcher (Maximilian Grill) auf seiner Baustelle brauchen kann. Denn die Polizei könnte auf seine illegale Personalpolitik aufmerksam werden: Schwarzarbeit. Noch unangenehmer ist, dass es sich bei Johann Kasdorfs Sturz vom Dach nicht um einen Unfall handelt, sondern um Mord. Johann wurde vorsätzlich in den Tod gestoßen. Wer hätte ein Interesse daran, ihn zu töten? Vera Lanz' (Katharina Böhm) Ermittlungen ergeben, dass der Architekt ein Alkoholproblem hatte. Ungenauigkeiten in seinen Bauplänen kamen häufiger vor, Baukosten explodierten. 20:15 Uhr, arte, Das Haus, Thriller Deutschland 2029. Zusammen mit seiner Frau Lucia (Valery Tscheplanowa) zieht sich der Star-Journalist Johann Hellström (Tobias Moretti) in sein volldigitalisiertes Ferienhaus auf einer Ostsee-Insel zurück. Hellström wurde von einer in Deutschland amtierenden populistischen Partei mit einem Berufsverbot belegt und klammert sich an die Hoffnung, aus seinem Exil heraus seine Unschuld zu beweisen. Als die politischen Verhältnisse im Land aufgrund eines terroristischen Anschlags kippen, spielt plötzlich das mit allen digitalen Raffinessen ausgestattete Haus verrückt und beginnt, seine Besitzer gegeneinander auszuspielen. 20:15 Uhr, ProSieben, King Arthur: Legend of the Sword, Action Vortigern (Jude Law), der Bruder des mächtigen König Uther (Eric Bana), tötet aus dem Hinterhalt seinen Bruder und dessen Frau. Thronfolger Arthur (Charlie Hunnam) wird mit einem Boot abgetrieben und sein Leben bleibt verschont. Nach einer unbedarften Kindheit kommt es zum großen Schicksalstag: Er kann Excalibur aus dem Stein ziehen und den Kampf um die rechtmäßige Thronfolge gegen seinen Onkel aufnehmen. 22:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der feine Geist, Krimi Mitten am Tag wird vor einem Juwelierladen in der Weimarer Innenstadt ein Geldbote kaltblütig ermordet. Kira Dorn (<a1>Nora Tschirner</a1>) und Lessing (Christian Ulmen) werden zufällig Zeugen und verfolgen den Täter. Bei einem Schusswechsel in der Parkhöhle wird Lessing verletzt, der Täter kann entkommen. Bei dem toten Boten handelt es sich um Ludgar Döllstädt, Geschäftsführer des Sicherheitsunternehmens "Geist Security".