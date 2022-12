TV-Tipps am Freitag

Bei "Let's Dance" (RTL) steigt die große Weihnachtsshow in festlichem Ambiente. Die "Chefin" (ZDF) ermittelt nach dem Mord in einer Klosterkirche. Im Ersten gibt es ein Wiedersehen mit dem "kleinen Lord".

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance - Die große Weihnachtsshow, Tanzshow

Besinnliches zum Fest vom Tanzduell der Stars: Bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" treten fünf erfolgreiche Promis der letzten Staffeln mit beliebten Profitänzern in festlichem Ambiente gegeneinander an. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führen durch die Weihnachtsshow, in der Jury sitzen Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Rumba und Jive zwischen Adventskranz und Tannenbaum: Wer wird "Christmas Dancing Star"?

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Das 5. Gebot, Krimiserie

Kein gewöhnlicher Tatort erwartet das Team um Kommissarin Vera Lanz (Katharina Böhm) am Altar der Klosterkirche. Das Mordopfer, ein Mönch, wurde nach seinem Tod auf bizarre Weise geschmückt. Was auf den ersten Blick wie Stigmata in seinen Händen aussieht, identifiziert Dr. Rüders (Tatja Seibt) als Abwehrverletzungen. Der Mord an dem Ordensbruder Jakob Andresen war eine Affekttat. Und warum wurde die Leiche post mortem liebevoll dekoriert?

20:15 Uhr, Das Erste, Der kleine Lord, Spielfilm

Der Earl von Dorincourt (Alec Guinness) hegt eine tiefe Abneigung gegen alles Amerikanische. Nie konnte er verwinden, dass sein Sohn eine Amerikanerin ehelichte. Dennoch holt er seinen Enkel Ceddie (Ricky Schroder) aus New York nach England. Der Alleinerbe soll eine anständige Erziehung genießen. Der "kleine Lord" mischt den Hofstaat auf und lehrt den alten Herrn die Freude am Leben.

20:15 Uhr, ProSieben, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Sci-Fi-Komödie

Die "Guardians of the Galaxy" bekommen den Auftrag, auf dem Heimatplaneten der Sovereigns heilige Energiezellen zu schützen. Unnötigerweise stiehlt Rocket einige und löst damit den ungebremsten Zorn des Volkes aus. Auf ihrer Flucht bekommen sie unverhoffte Hilfe.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Blinde Flecken, Krimiserie

Als man den Mann aufliest, scheint die Sache eindeutig. Er hat die Waffe noch bei sich, seine Handschuhe sind voller Blut, und er ist sicher, dass die Jagd nach seinem Opfer endlich vorbei ist. Die Sache hat nur einen Haken. Der Mann weiß weder, wer er ist, noch wen er erschossen hat. Für Ina (Melanie Marschke) und ihr Team beginnt damit nicht nur die Suche nach dem Opfer, sondern auch die nach der Identität des Täters. Und die führt sie bis in eine dunkle DDR-Vergangenheit.