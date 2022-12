TV-Tipps am Freitag

Die junge Clara betritt in "Der Nussknacker und die vier Reiche" eine magische Parallelwelt. In "Krauses Weihnacht" (Das Erste) gabelt Horst Krause auf der Landstraße ein kleines Mädchen auf. Die "Chefin" (ZDF) hat es unterdessen mit dem rätselhaften Tod eines Entführers zu tun.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Nussknacker und die vier Reiche, Märchenabenteuer

Ein mysteriöses Weihnachtsgeschenk ihrer verstorbenen Mutter führt Clara (Mackenzie Foy) in eine magische Parallelwelt, in der sie auf den Nussknacker Phillip sowie auf die Regenten der vier Reiche trifft. Da diese aber in Disharmonie leben, stürzt sich Clara kurzerhand in ein waghalsiges Abenteuer, um den Frieden wiederherzustellen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, Das Erste, Krauses Weihnacht, Komödie

Horst Krause liest auf der winterlichen Landstraße ein Mädchen auf und bringt es zurück ins "Kinderhaus Sonnenschein" im Nachbarort. Damit kommt eine Reihe von Ereignissen in Gang, die in der Adventszeit ein paar große und kleine Gäste in den Landgasthof in Schönhorst spült. Bald schon freundet sich Paulas (Pauline Knof) Sohn Timo (Cai Cohrs) mit dem gleichaltrigen Samuel (Phileas Heyblom) an, der auch im Kinderheim aufwächst. Zu gerne würde Samuel in die Krause-Familie aufgenommen werden. Doch dann taucht Samuels leibliche Mutter (Bianca Nawrath) auf und möchte, dass ihr Sohn wieder bei ihr lebt.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Ein Hauch von Freiheit, Krimiserie

Ein Täter wird selbst zum Opfer: Heiko Wisotzki (Andreas Beckett), verurteilter Drogenkurier, entführt bei seinem Haftprüfungstermin die Justizangestellte Saskia Gabor (Daniela Schulz) und bezahlt mit seinem Leben. Der Flüchtige wird erschossen in einem Bunker gefunden. Ein paar Kilometer entfernt sitzt Saskia Gabor im Fluchtauto - gefesselt, aber unverletzt. Wie konnte sich das Blatt für Wisotzki so schnell wenden? Wurde ein Fluchthelfer zum Mörder?

20:15 Uhr, ProSieben, TV total Autoball WM, Show

Die "TV total Autoball WM" kürt den wahren Weltmeister am Ball. Mit dabei sind in Hannover Sébastien Ogier (Frankreich), Sebastian Pufpaff (Deutschland), Rúrik Gíslason (Island), Eko Fresh (Türkei), Jean Pierre "JP" Kraemer (Bahamas) und drei weitere prominente Fahrer.

20:15 Uhr, VOX, Sisi, Historienserie

Wildfang, Naturkind, Herzogin: Das ist Elisabeth (Dominique Devenport), genannt Sisi, und sie ist frisch verliebt. Mutter Ludovica (Julia Stemberger) setzt den Schwärmereien ihrer Tochter für einen nicht standesgemäßen Grafen jedoch schnell ein Ende, denn ihre Schwester wird Kaiser Franz Joseph I. von Österreich (Jannik Schümann) heiraten. Sisi reist widerwillig mit nach Bad Ischl, wo die Verlobung stattfinden soll. Aber schon beim ersten Treffen entsteht eine starke Verbindung zwischen Sisi und Franz.