TV-Tipps am Freitag

In "Jenseits der Spree: Mutterliebe" (ZDF) wird eine Frau tot an ihrem Esstisch aufgefunden. Die Eifelwirtin Toni Janssen hat in "Meine Mutter raubt die Braut" (Das Erste) anstrengenden Besuch. In "Gods of Egypt" (RTLzwei) stürzt Gerard Butler das Alte Ägypten ins Chaos.

04. November 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Jenseits der Spree: Mutterliebe": Mavi Neumann (Aybi Era, l.) und Robert Heffler (Jürgen Vogel) rätseln über die Beweggründe des Täters. © ZDF/Oliver Feist

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Mutterliebe, Krimiserie Petra Berger wird tot an ihrem Esstisch aufgefunden - gefesselt und geknebelt. Vor ihr stehen eine Kanne Tee, eine schimmelige Stulle und ein verdorrter Apfel. Die Kommissare Heffler (Jürgen Vogel) und Neumann (Aybi Era) stellen zudem fest, dass das Haus mit Farbbomben beworfen wurde. Haare des Opfers sind mit roter Farbe beschmiert. Ein Ritualmord? Robert ist klar, dass hier ein Exempel statuiert wurde. Aber warum? 20:15 Uhr, Das Erste, Meine Mutter raubt die Braut, Drama Was hilft das beste Rezept, wenn die Zutaten fehlen? Eifelwirtin Toni Janssen (Diana Amft) braucht für ihren Kinderwunsch den Richtigen, der aber nicht gleich der Mann fürs Leben sein soll. Dass sich ausgerechnet ihr "Ex" Hajü (Nikolaus Benda) nach einem alkoholberauschten Ausrutscher plötzlich wieder Hoffnungen macht, nervt Toni mehr als die aufkommenden Gerüchte in Mechernich. Unterdessen mietet sich der Oberstudienrat Mathias (Hannes Hellmann) mit seiner Frau Kerstin (Marion Kracht) in der Eifelpension ein, um auf ungewöhnliche Weise die Silberne Hochzeit zu feiern. 20:15 Uhr, RTLzwei, Gods of Egypt, Fantasy-Action Nachdem sich Set (Gerard Butler), der Gott der Dunkelheit, des ägyptischen Throns bemächtigt hat, droht das Reich im Chaos zu versinken. Bek (Brenton Thwaites) ist einer der wenigen, der gegen den barbarischen König noch Widerstand leistet. Schließlich lässt er sich auf ein ungewöhnliches Bündnis ein: Gemeinsam mit dem mächtigen Gott Horus (Nikolaj Coster-Waldau) plant Bek, Sets Schreckensherrschaft zu beenden. Für Bek und Horus beginnt ein atemberaubender Kampf. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, ProSieben, Hard Powder - Rache auf Eis, Thriller Als sein Sohn von Gangstern eines Drogenrings ermordet wird, begibt sich der rechtschaffene Schneepflug-Fahrer Nels Coxman (Liam Neeson) auf einen Rachefeldzug, der von nichts und niemandem aufzuhalten ist. Dabei löst er einen Bandenkrieg zwischen rivalisierenden Drogenhändler-Ringen aus, die nicht ihn, sondern ihre Konkurrenten hinter der Ermordung ihrer Leute vermuten. Interessiert beobachtet von einer jungen Kleinstadt-Polizistin, die auf sehr viele Leichen stößt. 21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Der Zeuge, Krimiserie Als die junge Restaurantbesitzerin Kawakami (Yuho Yamashita) bei einem Angriff vor ihrem Wohnhaus schwer verletzt wird, vermuten die Kommissare zunächst eine Tat aus dem Umfeld der Schutzgeldmafia. Doch die Aussage von Kawakamis Nachbar David Bea (Jonas Minthe), der den Angriff als einziger beobachtet hat, führt die Ermittlungen in eine andere Richtung. Da sich Beas Aussage ebenfalls als widersprüchlich erweist, lässt Ina (Melanie Marschke) das Umfeld des Nachbarn untersuchen - und wird fündig. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de