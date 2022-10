TV-Tipps am Freitag

Dwayne Johnson legt sich in "Rampage - Big Meets Bigger" (ProSieben) mit mutierten Riesentieren an. In "Jenseits der Spree" (ZDF) muss Kommissar Heffler den Tod einer Kollegin verkraften. Gerard Butler kämpft in "London Has Fallen" (RTLzwei) gegen Terroristen.

© 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved

20:15 Uhr, ProSieben, Rampage - Big Meets Bigger, Monster-Action

Der Primatenforscher Davis Okoye (Dwayne Johnson) und der Silberrückengorilla George haben ein inniges Verhältnis zueinander, denn Davis hat den Affen von klein auf erzogen. Als ein illegales Genexperiment schiefgeht und George plötzlich zu einem riesigen Monster mutiert, muss Davis schnellstmöglich ein Gegenmittel finden, um seinen tierischen Freund zu retten. Denn dieser ist bereits ins Visier der Regierung geraten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Alleingang, Krimiserie

Robert Heffler (Jürgen Vogel) und seine Kollegin Kay Freund (Seyneb Saleh) geraten bei der Festnahme eines jugendlichen Gewalttäters mit dessen Rechtsanwalt Rico Heilmann (Fabian Hinrichs) aneinander. Während Kay nach Feierabend durch die Klubs zieht, fährt Robert nach Hause zu seinen Töchtern. In aller Frühe wird er aus dem Schlaf gerissen: Kay wurde in der Nacht ermordet. Sie wurde mit ihrer eigenen Dienstwaffe in einem verlassenen Hinterhof erschossen. Warum hatte sie Drogen dabei?

20:15 Uhr, arte, Wo ist meine Schwester?, Drama

Können sich Zwillinge gegenseitig spüren? Marie (Kristin Suckow) spürt jedenfalls Amelie. Während diese bereits auf dem Heimweg von ihrer gemeinsamen Geburtstagsparty ist, bricht Marie plötzlich auf der Tanzfläche zusammen. Amelie kommt nie zu Hause an und verschwindet spurlos. Ihr Freund Jonas (Max Hubacher) alarmiert am nächsten Morgen besorgt die Polizei, es muss etwas passiert sein! Hauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) nimmt sofort die Ermittlungen auf, tappt mit seinem SOKO-Team allerdings vorerst im Dunkeln: keine Zeugen, keine Feinde, nur ein gefundener Ohrring im Park.

20:15 Uhr, RTLzwei, London Has Fallen, Action-Thriller

Nach dem rätselhaften Tod des britischen Premierministers versammeln sich die Oberhäupter der westlichen Zivilisation zur Staatstrauer in London - wie auch ihre Gegner. Die wohl bestgeschützte Beerdigung der Welt entwickelt sich schnell zum tödlichen Spießrutenlauf. Hunderte Terroristen entfesseln in der britischen Hauptstadt ein höllisches Inferno, bei dem fünf Staatschefs sterben. Nur in knapper Not rettet der robuste Bodyguard Mike Banning (Gerard Butler) das Leben des US-Präsidenten Benjamin Asher (Aaron Eckhart) und flieht mit ihm umgehend in den Londoner Untergrund.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Mein fremdes Kind, Krimireihe

Die Schülerin Lili Roloff (Paula Hartmann) wird in einem Waldstück leblos aufgefunden. Ihr Tod bringt die beschauliche Nachbarschaft aus dem Gleichgewicht. Für Lilis Mutter bricht eine Welt zusammen. Rossi (Anna Stieblich) vermutet einen Genickbruch infolge eines Kampfes und sichert am Tatort einen Behälter mit Drogen. Wurde Lili Opfer eines missglückten Deals? Die Kommissare befragen Lilis Freunde Joris (Juls Serger) und Karl (Yuri Völsch). Doch niemand will etwas von den Drogen gewusst haben.