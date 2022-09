TV-Tipps am Freitag

Auf ProSieben trommelt Batman die "Justice League" zusammen. In "Meine Tochter, Kreta und ich" (Das Erste) wird ein Urlaub zum chaotischen Roadtrip. Bei RTL präsentiert Oliver Geissen die erfolgreichsten Party-Schlager.

Wonder Woman (Gal Gadot), Batman (Ben Affleck) und The Flash (Ezra Miller) in "Justice League".

20:15 Uhr, ProSieben, Justice League, Superheldenaction

Fünf DC-Helden in einer Allianz gegen den Feind: Nach Supermans Tod will der Schurke Steppenwolf (Ciarán Hinds) die Erde erobern. Um eine Rückkehr des Bösewichts zu verhindern, stellt Batman (Ben Affleck) alias Bruce Wayne eine Armee zusammen: Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher) begeben sich auf die Suche nach der letzten Mutterbox, die Steppenwolf besiegen soll, bevor es zu spät ist.

20:15 Uhr, Das Erste, Meine Tochter, Kreta und ich, Komödie

Volker (Fabian Hinrichs) kann sich kaum etwas Schöneres vorstellen, als Vater einer Tochter zu sein. Über das tatsächliche Leben der 17-jährigen Daphne (Clara Vogt) weiß er hingegen nach der Trennung von seiner Frau (Patrycia Ziolkowska) viel zu wenig. Mit dem ersten Papa-Tochter-Urlaub, angekündigt als Reise zu Kretas Traumstränden, möchte er das ändern. Was sich der Lektor als Bildungsprogramm überlegt hat, passt allerdings wenig zu den Interessen der Teenagerin. Die Reise scheint einem schnellen Ende entgegenzugehen - als Clara den gutaussehenden Barkeeper Dimitri (Michalis Psalidas) kennenlernt.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Party-Schlager, Show

Sommer, Sonne und Schlager! Das ist die perfekte Mischung für eine gelungene Party ob im Urlaub oder in den heimischen vier Wänden, ob bei Jung oder Alt: Ohne Schlager wäre eine Party nur halb so schön. Oliver Geissen lässt in einer neuen Chart-Show-Ausgabe die Party steigen. Zusammen mit seinen musikalischen Gästen feiert er die erfolgreichsten Party-Schlager, die am längsten in den deutschen Charts für ordentlich Stimmung gesorgt haben.

20:15 Uhr, arte, Ein Mädchen wird vermisst, Krimi

Obwohl an Diabetes erkrankt, ist die Schülerin Nele eine ehrgeizige Synchronschwimmerin. Bis sie eines Abends, als ihre Mutter sie vom Training abholen will, spurlos verschwunden ist. Eine Sonderkommission unter Leitung von Hauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) nimmt die Ermittlungen auf und macht nach gut einer Woche eine schreckliche Entdeckung.

21:00 Uhr, ONE, Ein Schnitzel für drei, Komödie

Zwei Freunde, die unterschiedlich mit ihrer Arbeitslosigkeit umgehen: Während Herrenausstatter Wolfgang (Ludger Pistor) mit der Arbeitsagentur kooperiert und Bewerbung um Bewerbung schreibt, geht Tierpfleger Günther (Armin Rohde) mit seiner Sachbearbeiterin auf Konfrontation. Das Ergebnis ist bei beiden gleich - sie stehen weiter ohne Job da. Erst als die beiden auf Günthers demenzkranken Nachbarn Hermann (Branko Samarovski) treffen, wendet sich das Blatt. Zunächst nervt der verwirrte Senior gewaltig. Doch als Günther durch Zufall einen Geldschatz in Herrmanns Wohnung entdeckt, ändert sich das schlagartig.