TV-Tipps am Freitag

Im Ersten müssen sich "Anna und ihr Untermieter" zusammenraufen. "The Gentlemen" (RTLzwei) legen sich mit einem Drogenbaron an. Außerdem untersucht der "Staatsanwalt" (ZDF) einen Mord in einer Klinik.

12. August 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Anna und ihr Untermieter": Anna (Katerina Jacob) und Herr Kurtz (Ernst Stötzner) stolpern von einem Tabubruch zum nächsten. © ARD Degeto/Guido Engels

20:15 Uhr, Das Erste, Anna und ihr Untermieter: Aller Anfang ist schwer, Komödie "Dem Unvollkommenen zuzustimmen, erleichtert das Leben", findet Anna (Katerina Jacob). Und unvollkommen ist einiges, als sie mit Anfang 60 plötzlich ohne Job dasteht. Immerhin hat die temperamentvolle Frau jetzt mehr Zeit für ihre Enkelin und ihr Ehrenamt bei der Telefonseelsorge. Um finanziell besser über die Runden zu kommen, inseriert Anna das ehemalige Kinderzimmer ihrer alleinerziehenden Tochter Karin (Katharina Schlothauer) zur Untermiete. Auf die Anzeige meldet sich Herr Kurtz (Ernst Stötzner), vormals Leiter des Ordnungsamts Köln Süd. Der kauzige Pensionär erweist sich als Technokrat vom Scheitel bis zum Satzbau. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, RTLzwei, The Gentlemen, Action Der Amerikaner Mickey Pearson (Matthew McConaughey) hat sich in Großbritannien ein millionenschweres Marihuana-Imperium aufgebaut. Eines Tages beschließt er, seine Firma zu verkaufen, um sich endlich um seine Ehefrau Rosalind (Michelle Dockery) kümmern zu können. Der Milliardär Matthew Berger (Jeremy Strong) zeigt Interesse, aber Mickey hat die Rechnung ohne gewisse Gentlemen gemacht, die ihm nur zu gern das Geschäft versauen wollen. 20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Gestorben wird immer, Krimiserie Das Laken eines Krankenbettes ist in Blut getränkt. Darunter liegt ein IT-Berater der Klinik. Oberstaatsanwalt Reuther erkennt: Am Tatabend ist die IT im Krankenhaus zusammengebrochen. Zufall? Reuther (Rainer Hunold) findet heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod die moderne Klinik vor einem Totalausfall bewahrt hat. Trotzdem schwebt ein kleines Mädchen in Lebensgefahr. Der Oberstaatsanwalt weigert sich, an Zufälle zu glauben, und nimmt einen Programmierer ins Visier. 20:15 Uhr, RTL, LEGO Masters, Show Acht Duos wollen beweisen, dass sie echte Klemmbaustein-Künstler sind. 2,5 Millionen LEGO-Steine liegen bereit, um von den Teams in spannenden Challenges zu wahren Kunstwerken verbaut zu werden. Überzeugen müssen sie Deutschlands einzigen zertifizierten LEGO-Experten Rene Hoffmeister und LEGO-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes, die die Bauwerke bewerten. Daniel Hartwich moderiert. 20:15 Uhr, arte, Unter Verdacht: Evas letzter Gang, Krimi Ein Polizist erschießt sich aus Liebeskummer vor den Augen seiner jüngeren Kollegin und Ex-Geliebten Sarah Weiss (Julia Franz Richter). Ein letzter Fall für die interne Ermittlerin Dr. Eva Maria Prohacek (Senta Berger). Schnell wird jedoch klar, dass Sarah keine Unbekannte für Eva und ihren Kollegen André Langner (Rudolf Krause) ist. Die junge Polizistin hatte vor 17 Jahren ihre Mutter durch einen Hausbrand verloren. Der vermeintliche Unfall wurde Evas und Langners erster gemeinsamer Fall. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de