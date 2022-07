TV-Tipps am Freitag

In "Zimmer mit Stall" (Das Erste) bricht im Fuchsbichlerhof ein Feuer aus. Bei "Top Dog Germany" (RTL) treten Promis mit ihren Vierbeinern an. In "3 Days to Kill" (RTLzwei) erledigt ein todkranker CIA-Agent einen letzten Auftrag.

29. Juli 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Zimmer mit Stall: Feuer unterm Dach": Barthl (Friedrich von Thun) zeigt Sophie (Aglaia Szyszkowitz) seinen verbrannten Computer. © ARD Degeto/Marc Reimann

20:15 Uhr, Das Erste, Zimmer mit Stall: Feuer unterm Dach, Komödie Sophie (Aglaia Szyszkowitz) buhlt um eine lukrative Hochzeit: Veronika (Anne-Marie Waldeck) und ihr Verlobter Steffen (Matthias Gärtner) möchten mit mehr als hundert Gästen auf dem Fuchsbichlerhof feiern. Für die hochverschuldete Bergpension verspricht der Auftrag einen wahren Geldregen. Der Vater Hajo (Rainer Will) findet den Hof jedoch alles andere als standesgemäß und möchte bei der Besichtigung sofort kehrtmachen. Als am Abend ein Brand ausbricht, sind seine bösartigen Kommentare für Sophie noch das geringste Problem. 20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands: Promi-Special, Show In einer Charity-Ausgabe der Physical-Dogshow treten zum ersten Mal prominente Halter mit ihren Vierbeinern im Hindernisparcours an. 13 Duos wollen hier beweisen, dass sie ein richtig starkes Team sind - und dabei Preisgeld erspielen, das für einen guten Zweck gespendet wird. Auch die Spezialausgabe wird moderiert und kommentiert von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann. 20:15 Uhr, RTLzwei, 3 Days to Kill, Thrillerkomödie Ethan Renner (Kevin Costner) ist todkrank. Daher möchte er die ihm verbleibende Zeit mit seiner Tochter Zooey (Hailee Steinfeld) verbringen, als er von der CIA-Agentin Vivi Delay (Amber Heard) einen Deal vorgeschlagen bekommt: Er soll den Waffenhändler "Der Wolf" töten. Im Gegenzug erhält er ein Heilmittel, das sein Leben verlängern könnte. Ein vager Deal, denn die Wirksamkeit des Mittels ist nicht erwiesen und gerade jetzt möchte Ethan seine Tochter nicht enttäuschen. 20:15 Uhr, 3Sat, Goldjungs, Komödie Köln in den 70ern: Für Iwan Herstatt (Waldemar Kobus) und seine Bank könnte es allem Anschein nach kaum besser laufen. Vor allem eine Gruppe junger Devisenhändler sorgt für glänzende Bilanzen. Dass sie "Goldjungs" genannt werden, kommt nicht von ungefähr. Als die aus einfachen Verhältnissen stammende Marie Breuer (Michelle Barthel) dank der Fürsprache von Irene Gerling (Leslie Malton) - Gattin von Herstatts finanzstarkem Jugendfreund Hans Gerling (Martin Brambach) - in der Bank eine Stelle als Sekretärin bekommt, betritt sie eine für sie neue Welt. 22:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der Pakt, Krimi Vanessa und Anika (Lucie Hollmann), zwei Schwesternschülerinnen, sehen sich verblüffend ähnlich. Anika arbeitet bei der Initiative "Mediziner für Illegale (MefI)" mit, die von der Ärztin Annemarie Bindra ins Leben gerufen wurde. Hier hat sie auch den jungen koptischen Christen Kamal Atiya (El Mehdi Meskar) kennengelernt, der aus Ägypten geflohen ist. Als Anika erfährt, dass Kamal als Zuträger für die Ausländerbehörde arbeitet, erpresst sie ihn: Entweder er mache seinen Verrat öffentlich oder sie werde es tun.