TV-Tipps am Freitag

In "Sherlock Holmes - Spiel im Schatten" (ProSieben) gibt Robert Downey Jr. den legendären Detektiv. Die "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) hat Personalprobleme und in "Die Spur der Mörder" (arte) gerät Heino Ferch in eine Mafiafehde.

08. Juli 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Sherlock Holmes: Spiel im Schatten": Dr. John Watson (Jude Law, l.) und Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) wollen Professor Moriarty das Handwerk legen. © Warner Bros.