TV-Tipps am Freitag

In "Praxis mit Meerblick: Sehnsucht" (Das Erste) kommt Nora Kaminski ihrem Ex-Mann wieder näher. Tony Stark nimmt es in "Iron Man 3" (ProSieben) mit einem eiskalten Terroristen auf. Sylvester Stallone bekommt es in "Daylight" (RTLzwei) mit einer Katastrophe zu tun.

01. Juli 2022 - 06:01 Uhr | (spot)

"Praxis mit Meerblick: Sehnsucht": Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) und ihr Ex-Mann Peer (Dirk Borchardt) sind sich "zu nahe" gekommen. © ARD Degeto/Boris Laewen