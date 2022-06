TV-Tipps am Freitag

In "Meine Mutter traut sich was" (Das Erste) läuft eine Hochzeit völlig aus dem Ruder. Ein Lehrer wird in "Ein Fall für zwei" (ZDF) des Mordes angeklagt und bei "The Last Witch Hunter" (RTLzwei) treibt Vin Diesel Dämonen aus.

10. Juni 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Meine Mutter traut sich was": Eifel-Wirtin Antonia "Toni" Janssen (Diana Amft), ihre Mutter Heidi (Margarita Broich) und Rufus van Berg (Stephan Luca). © ARD Degeto/Martin Rottenkolber

20:15 Uhr, Das Erste, Meine Mutter traut sich was, Komödie Eifel-Wirtin Antonia "Toni" Janssen (Diana Amft) und Rufus van Berg (Stephan Luca) möchten ohne Tamtam und im kleinen Kreis heiraten. Zum Leidwesen der Braut hat ihre Mutter Heidi (Margarita Broich) ganz andere Vorstellungen für die Hochzeit ihrer einzigen Tochter. Sie würde am liebsten das ganze Dorf einladen! Auch Rufus schwant wenig Gutes: Tonis nichtsnutziger "Ex" Hajü (Nikolaus Benda), der sich als "bester Freund" und Trauzeuge aufdrängt, will für ihn einen zünftigen Junggesellenabschied auf die Beine stellen. 20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Notenwahn, Krimiserie Ein unerwarteter Anruf bringt Benni (Antoine Monot, Jr.) und Leo (Wanja Mues) zum Staunen: Ihr ehemaliger Englischlehrer Horst Felsenstein (Ralph Herforth) soll die Oberstudiendirektorin Vera Kasseck (Karen Böhne) erschlagen haben. Ausgerechnet ihr Idol "Felsi", der einzige Lehrer mit Idealismus in ihrer gemeinsamen Schulzeit, soll ein Mörder sein? Doch Benni erlebt in seinen Mandantengesprächen einen äußerst nervösen "Felsi", der aufgrund seiner humanen Pädagogik große Probleme hatte. 20:15 Uhr, RTLzwei, The Last Witch Hunter, Fantasyhorror Kaulder (Vin Diesel), ein unsterblicher Kämpfer und letzter Hexenjäger der Gegenwart, muss New York vor der Zerstörung retten. Im Kampf gegen eine Gruppe von fiesen Hexen und Zauberern, die im Bann einer mächtigen Hexenkönigin stehen, verbündet er sich - nicht ganz freiwillig - mit der magischen Traumwandlerin Chloe (Rose Leslie) und einem scheuen Priester (Elijah Wood). Gemeinsam gehen sie gegen das wachsende Heer der bösartigen Oberhexe vor, um diese endgültig zu besiegen. 20:15 Uhr, ProSieben, Dirty Grandpa, Komödie Nach dem Tod seiner Frau möchte Rentner Dick (Robert De Niro) noch einmal so richtig die Sau rauslassen - und zwar am liebsten mit seinem spießigen Enkel Jason (Zac Efron), der kurz vor der Hochzeit mit der erzkonservativen Meredith (Julianne Hough) steht. Dick schlägt vor, nach Daytona zum Spring Break zu fahren. Jason ist fassungslos, als sich herausstellt, dass sein Opa ein sexbesessenes Feierbiest ist. 21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Straßenkinder, Krimiserie Die 17-jährige obdachlose Fux (Sonja Weißer) verschwindet plötzlich - zur großen Sorge ihres Freundes Igel (Tristán López). Denn Fux ist Diabetikerin und hat kein Insulin dabei. Sie hatte kürzlich Streit mit einer drogenabhängigen Freundin, die einem Dealer Geld gestohlen hat. Auch Fux brauchte plötzlich viel Geld - und hat ihrem Lehrer Grove (Saro Emirze) dafür Sex angeboten. Ist dieser darauf eingegangen und hat Fux anschließend verschwinden lassen?