TV-Tipps am Freitag

Ein Foodblogger soll in der "Schule am Meer" (Das Erste) junge Köche unterrichten. Ein tödliches Ehedrama beschäftigt die Ermittler in "Ein Fall für zwei" (ZDF). In "8 Mile" (ZDFneo) träumt ein weißer Rapper davon, das Musikbusiness zu erobern.

"Schule am Meer: Frischer Wind": Schulleiterin Katharina Hendriks (Anja Kling) und Gastdozent Erik Olsen (Oliver Mommsen) müssen sich an die neue Zusammenarbeit gewöhnen.

20:15 Uhr, Das Erste, Schule am Meer: Frischer Wind, Drama

Katharina Hendriks (Anja Kling) liebt ihren Job als Direktorin einer Berufsschule an der Flensburger Förde. Mit Humor und Empathie trägt sie die Verantwortung für 2000 Schüler und ein 100-köpfiges Lehrerkollegium. Dass der Stadtrat Olsen (Oliver Sauer) mit Finanzkürzungen droht, bereitet ihr ebenso Unbehagen wie dessen Einfall, seinen Bruder Erik (Oliver Mommsen) als Gastdozenten einzustellen. Der beruflich erfolgreiche Schulabbrecher und weit gereiste Foodblogger gefällt jedoch nicht nur Katharinas Assistentin (Victoria Fleer), sondern kommt auch bei der Gastronomieklasse bestens an.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Kanalratten, Krimiserie

Juliana Schultheiß (Bettine Langehein) wird erstochen in der Kanalisation aufgefunden: am Arbeitsplatz ihres Mannes Paul (Charles Booz Jakob). Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) und Leo Oswald (Wanja Mues) übernehmen den Fall, um Pauls Unschuld zu beweisen. Leo versucht undercover im Fitnessstudio, in dem Juliana zuletzt gearbeitet hatte, mehr über die Tote zu erfahren. Mit Inhaber Sven Bensheim (Milton Welsh) träumte sie von einer gemeinsamen Zukunft. Sie wollte die Scheidung von Paul. Doch der wollte seine Frau nicht gehen lassen.

20:15 Uhr, ZDFneo, 8 Mile, Musikdrama

Jimmy "Rabbit" Smith (Eminem), ein weißer Rapper, der von ganz unten kommt und es in einer von Afroamerikanern dominierten Branche schaffen will: Bei seinem ersten "Rap-Gefecht" in einem Underground-Club in Detroit hat Rabbit jedoch so großes Lampenfieber, dass ihm buchstäblich die Worte im Hals stecken bleiben. Seine multikulturelle Clique von guten Freunden glaubt dennoch fest an ihn. Rabbits Selbstbewusstsein wird einer schweren Prüfung unterzogen. Da er sich von seiner Freundin getrennt hat, muss er wieder zu seiner alkoholabhängigen Mutter (Kim Basinger) in den Trailerpark ziehen.

20:15 Uhr, ProSieben, Star Wars: Eine neue Hoffnung, Sci-Fi-Saga

In ferner Zukunft: Nachdem die Völker der Galaxis von dunklen Mächten unterworfen wurden, bricht eine Rebellion aus. Als Kontrahenten stehen sich Darth Vader, die rechte Hand des Imperators, und der letzte Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) gegenüber. Beide verfügen über geheimnisvolle, magische Kräfte. Als Darth Vader mit Hilfe des "Todessterns" den Widerstand brechen will, kommt es zwischen ihm und Obi-Wan zu einem folgenschweren Zweikampf mit dem Laserschwert - der Waffe der Jedis.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Hundeleben, Krimiserie

Für Ilona Kovács (Romina Küper) ist mit der Ausbildung zur Tierarzthelferin ein Traum in Erfüllung gegangen. Deshalb passt es so gar nicht zu ihr, dass sie vor ihrer ersten OP aus der Praxis verschwindet. Ilonas Bruder Gábor (Philipp Droste) vermutet Probleme mit ihrem Freund Paul (David Hürten), der wiederum glaubt an einen Streit zwischen den Geschwistern. Dann allerdings finden die Ermittler heraus, dass Paul militanter Tierschützer ist - und dass Ilona wegen eines kranken Welpen angezeigt wurde.