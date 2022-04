TV-Tipps am Freitag

In "Zimmer mit Stall" (Das Erste) strandet ein Mann ohne Gedächtnis auf dem Fuchsbichlerhof. "Der Alte" (ZDF) muss den Mord an einem Bundeswehr-Offizier aufklären und in "Star Wars: Die dunkle Bedrohung" (ProSieben) müssen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi auf dem Wüstenplaneten Tatooine notlanden.

29. April 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Zimmer mit Stall: Über alle Berge": Barthl (Friedrich von Thun) und Sophie (Aglaia Szyszkowitz) beherbergen das Pferd eines Fremden. © ARD Degeto/Regina Recht

20:15 Uhr, Das Erste, Zimmer mit Stall: Über alle Berge, Komödie Wenn ihn der Hafer sticht, setzt bei dem Urbayern Barthl (Friedrich von Thun) der Verstand aus. Auf der Landstraße liefert sich der halsbrecherische Mofafahrer ein Wettrennen mit einem nichts ahnenden Reiter (Florian Karlheim). Als sein Pferd scheut, verliert der Mann bei dem heftigen Sturz das Bewusstsein. Kaum sammelt Sophie (Aglaia Szyszkowitz) den Verunglückten auf, erwacht bei ihr der Helferinstinkt: Da sich der körperlich unversehrte Fremde nicht einmal an seinen Namen erinnern kann, nimmt ihn die Pensionswirtin vorübergehend auf dem Fuchsbichlerhof auf. 20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Verantwortung, Krimiserie Als die Leiche des ehemaligen Bundeswehr-Offiziers Viktor Dombach (Christoph von Friedl) gefunden wird, führen die Ermittlungen in einen Freundeskreis, in dem jeder Geheimnisse zu hüten scheint. Der ehemalige Soldat wurde in seinem Wohnzimmer mit einem Bundeswehr-Messer erstochen - deutet das auf einen Mord unter ehemaligen Kameraden hin? Bei einem Einsatz unter Viktors Leitung war vor Jahren dessen Freund und Kamerad Gerhard Jürgens ums Leben gekommen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, ProSieben, Star Wars: Die dunkle Bedrohung, Sci-Fi-Saga Als der friedliche Planet Naboo unter Königin Amidala (Natalie Portman) von der geldgierigen Handelsföderation angegriffen wird, sollen der Jedi-Meister Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) und sein Schüler Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) im Auftrag des Obersten Kanzlers den Konflikt diplomatisch lösen. Doch die Mission scheitert - auf der Flucht mit Königin Amidala müssen die Jedi-Ritter auf dem Wüstenplaneten Tatooine notlanden, wo sie tatkräftige Unterstützung von dem Sklavenjungen Anakin Skywalker (Jake Lloyd) erhalten. 20:15 Uhr, arte, Mord im Mittsommer: Im Namen der Wahrheit, Krimi Sommer, Ferien, Spaß - bis plötzlich ein Junge verschwindet. Thomas Andreasson (Jakob Cedergren) und seine Kollegin Mia Holmgren (Mia Andreis) nehmen die Ermittlungen auf. Noras (Alexandra Rapaport) Sohn Simon (Lion Mon H Wallén) hat mehrmals einen Mann auf der Insel gesehen. Thomas leidet bei den Ermittlungen unter einer Doppelbelastung: Eigentlich hatte er in die Nachtschicht gewechselt, wo er im Hafen nach Treibstoffdieben Ausschau hielt. 21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Am Ende der Wut, Krimiserie Der junge Street Artist Daniel Lamprecht (Jonathan Elias Weiske) verschwindet spurlos während einer illegalen Sprayer-Aktion - zur großen Sorge seiner schwangeren Freundin Lara (Ella Morgen). Sie befürchtet, dass Daniel von einer Nachbarschaftswache erwischt wurde, die es schon länger auf die Sprayer abgesehen hat. Dann kommt heraus, dass Daniel aus der Sprayer-Szene aussteigen wollte und seitdem als Verräter gilt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de