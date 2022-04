TV-Tipps am Freitag

Im Ersten müssen sich "Anna und ihr Untermieter" mit einem ungebetenen Gast herumschlagen. Ein ehemaliger Sklave nimmt in "Django Unchained" (ProSieben) Rache an seinen Peinigern. In "Einstein" (kabel eins) arbeitet ein Physikgenie nicht ganz freiwillig für die Polizei.

22. April 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft": Willi (Armin Rohde, l.) versucht, Anna (Katerina Jacob) mit seinem Curry für sich einzunehmen. © ARD Degeto/Guido Engels