TV-Tipps am Freitag

Ein Vorzeigebayer wehrt sich in "Servus, Schwiegersohn!" (Das Erste) gegen den neuen Freund seiner Tochter. In "Maze Runner" (ProSieben) suchen die Jugendlichen um Dylan O'Brien das Gegenmittel für ein tödliches Virus.

20:15 Uhr, Das Erste, Servus, Schwiegersohn!, Komödie

Toni Freitag (Adnan Maral) ist ein stolzer Familienvater, Mitglied im Schützenverein und vor allem eines: Bayer aus ganzem Herzen! Dass Toni eigentlich sein Spitzname ist und der Nachname Freitag von seiner Ehefrau Anne (Jule Ronstedt) stammt, hat er ebenso wie seine türkische Herkunft verdrängt. Natürlich wünscht sich Toni für seine Tochter Franzi (Lena Meckel) ein bayrisches Mannsbild als Schwiegersohn. Die möchte jedoch kurzentschlossen ihre Urlaubsbekanntschaft Osman Göker (Aram Arami) aus Berlin heiraten.

20:15 Uhr, ProSieben, Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone, Sci-Fi-Jugendabenteuer

Nachdem Teresas (Kaya Scodelario) Verrat nicht nur den Widerstand, sondern auch Thomas (Dylan O'Brien) und seine Freunde stark getroffen hat, müssen sie all ihre Kräfte und Ressourcen im Kampf gegen WCKD zusammenraufen. Dabei wird ihnen bewusst, wie schlimm es wirklich um die Menschheit steht. Wird es Thomas und seinen Freunden gelingen, WCKDs Gefangene zu befreien und ein Heilmittel gegen den tödlichen Virus zu finden?

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Die letzte Absage, Krimiserie

Ein Leichenfund in einem abgelegenen Waldstück konfrontiert Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) mit den undurchsichtigen Machenschaften eines elitären Business-Klubs. Bei der Toten handelt es sich um Irina Hofstetter. Rechtsmedizinerin Dr. Sahra Darbandi (Shadi Hedayati) entdeckt verschiedene Formen der Gewalteinwirkung am Körper des Opfers, und die Spurensicherung stellt ein auffälliges Stück Stoff am Tatort sicher.

20:15 Uhr, RTLZWEI, Das Bourne Vermächtnis, Actionthriller

In der Schneelandschaft Alaskas hat der Ex-Soldat und Agent Aaron Cross (Jeremy Renner) die Aufgabe, eine abgelegene Hütte in den Bergen zu erreichen, wo ein weiterer Agent (Oscar Isaac) bereits auf ihn wartet. Beiden wurden Chemikalien verabreicht, die ihre physischen wie mentalen Fähigkeiten enorm steigern und sie so zu Supersoldaten machen sollen. Da die CIA allerdings zur selben Zeit mit dem abtrünnigen Agenten Jason Bourne (Matt Damon) zu kämpfen hat, entscheidet der Verantwortliche Eric Byer (Edward Norton), alle Beweise der Existenz des Programms zu vernichten und die Beteiligten töten zu lassen.

22:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Das verkaufte Lächeln

Am Isarwehr wird die Leiche des 14-jährigen Tim Kiener gefunden. Der Junge wurde aus nächster Nähe erschossen. Als Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) Tims Computer untersuchen, entdecken sie, dass Tim freizügige Bilder und Videos von sich selbst im Internet verkauft hat. Die Spuren im Netz führen die Münchner Hauptkommissare Batic und Leitmayr zu Guido Buchholz (Maxim Mehmet), der in seiner Freizeit jugendliche Fußballer trainiert. Aber der scheint ein Alibi zu haben.