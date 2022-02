TV-Tipps am Freitag

In "The Dark Knight" (ProSieben) hat es Batman mit dem skrupellosen Joker zu tun. Bei "Let the music play" (Sat.1) müssen Promis ihr Musikwissen beweisen. In "Gods of Egypt" (RTLZWEI) stürzt Gerard Butler das Alte Ägypten ins Chaos.

25. Februar 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"The Dark Knight": Der Joker (Heath Ledger) fordert Batman zum Duell. © Warner Bros