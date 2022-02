TV-Tipps am Freitag

In "Der Ranger" (Das Erste) kommt es zu einem folgenschweren Sturz. Bei "Murmel Mania" (RTL) steigt das große Finale. Liam Neeson erwacht in "Unknown Identity" (ProSieben) unterdessen aus einem Koma und kämpft um seine Identität.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Ranger - Paradies Heimat: Zusammenhalt, Spielfilm

Die junge Marie Fechner (Anna Herrmann), die alleine mit ihren drei jüngeren Geschwistern auf einem Hof in der Nähe der Waldeks wohnt, rettet einen durch ein Windrad verletzten Rotmilan. Nun soll unter Beteiligung von Karl Nollau (Matthias Brenner) ein weiterer Windpark in unmittelbarer Nähe entstehen - eine große Bedrohung für die Natur, die Jonas (Philipp Danne) und Tierfreundin Marie unbedingt verhindern wollen. Als Maries Bruder Leon (Justus Czaja) sich bei einem Sturz jedoch so schwer verletzt, dass nur eine teure Therapie ihm helfen kann, überfordert dies Maries sowieso bereits angespannten finanziellen Mittel.

20:15 Uhr, Sat.1, Catch! Kampf der Kontinente 2022, Eventshow

Melissa Khalaj, Luna Schweiger, Oliver Pocher und Hans Sarpei wollen mit ihren Teams und den besten Athletinnen sowie Athleten aus unterschiedlichen Ländern beweisen, dass unser Planet keine schnelleren Fänger als sie gesehen hat. Wie gewohnt wird Andrea Kaiser moderieren, Jan Platte ist als Kommentator und Simon Pearce als Field-Reporter dabei.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt - Alles vom Leben, Krimi

Ein medizinischer Gutachter wird erdrosselt auf seinem Anwesen aufgefunden. Im Umfeld des Opfers trifft Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) auf zahlreiche potenzielle Verdächtige. Die Witwe, Dr. Eva Sternberg (Isabel Berghout), lässt durchblicken, dass ihr Mann zu ihrem Missfallen eine Affäre mit der verheirateten Verena Wiegand (Patrycia Ziolkowska) hatte. Reuther kennt diese als Richterin vom Landgericht.

20:15 Uhr, RTL, Murmel Mania - Das große Finale, Spielshow

Das große Finale der Murmel-Action steht an. Nachdem in den vergangenen Wochen jeweils drei motivierte Promis unter den Augen von Moderator Chris Tall und Kommentator Frank "Buschi" Buschmann in spannenden Murmelrennen und kniffligen Geschicklichkeitsspielen gegeneinander angetreten sind, stellen sich die jeweiligen Sieger jetzt erneut der Herausforderung. Dabei kann die bisherige Gewinnsumme in der letzten Ausgabe um bis zu 100.000 Euro erhöht werden.

22:25 Uhr, ProSieben, Unknown Identity, Action-Thriller

Als der Wissenschaftler Dr. Martin Harris (Liam Neeson) nach einem Autounfall aus dem Koma erwacht, muss er mit Schrecken feststellen, dass ein anderer Mann seine Identität angenommen hat. Selbst Harris' Frau Gina (Diane Kruger) behauptet steif und fest, ihn nicht zu kennen. Nach einem missglückten Anschlag auf sein Leben steht für den Biologen fest: Jemand will seinen Platz einnehmen. Eine nervenaufreibende Jagd quer durch Berlin beginnt.