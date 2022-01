TV-Tipps am Freitag

In "Schon tausendmal berührt" (Das Erste) kommen sich eine Anwältin und ein Biobauer näher. Auf RTLzwei treibt das Monster "Godzilla" sein Unwesen. Der "Staatsanwalt" (ZDF) muss indessen das Rätsel um einen erstochenen Geschäftsmann lösen.

20:15 Uhr, Das Erste, Schon tausendmal berührt, Drama

Die Anwältin Ella Wolf (Inez Bjørg David) und ihr Kindheitsfreund Florian (Leo Reisinger) kommen aus dem gleichen Ort, leben aber in verschiedenen Welten. Er ist im idyllischen Bad Friedlingen geblieben und führt den Biobauernhof der verstorbenen Eltern weiter. Für ihn bedeutet die moderne Melkmaschine das Maximum an Veränderung. Ella dagegen steht kurz vor dem nächsten Karrieresprung in einer Münchner Topkanzlei. Bei der ausgelassenen Hochzeitsfeier ihrer besten Freundin (Elena Uhlig) kommen sich die beiden näher - und Ella wird von Florian schwanger.

20:15 Uhr, RTLzwei, Godzilla, Monster-Action

Lieutenant Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson) arbeitet als Bombenentschärfer bei der US-Armee. Als auf den Philippinen ein prähistorisches Monster erwacht, wird Ford in ein Spezialeinsatzkommando des Militärs einberufen, welches die Urzeitbestie auf das offene Meer locken und anschließend mit einem Atomsprengkörper töten soll. Doch das geplante Manöver schlägt fehl.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Rosen und Diamanten, Krimiserie

Der Mord an einem Geschäftsmann gibt Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) Rätsel auf. Wer könnte ein Motiv gehabt haben, den Chef einer Dosenfabrik aus dem Weg zu räumen? Victor Cornies (André Dietz) wurde auf dem Parkplatz seiner Firma erstochen. Für Dr. Judith Engel (Astrid Posner) deuten die Stichwunden auf eine ungewöhnliche Mordwaffe hin. Cornies war wenige Stunden vor seiner Ermordung von einer Geschäftsreise aus Russland zurückgekehrt.

20:15 Uhr, ProSieben, Non-Stop, Thriller

Kurz nach dem Start eines Transatlantikflugs erreichen den Flugsicherheits-Beamten Bill Marks (Liam Neeson) beunruhigende Textnachrichten. Ein Unbekannter will 150 Millionen Dollar - ansonsten soll alle 20 Minuten ein Passagier sterben. Jeder an Bord könnte der Erpresser sein. Auch Marks steht plötzlich unter Verdacht. Verzweifelt versucht er, in 12.000 Metern Höhe eine Katastrophe zu verhindern. Doch er hat nicht viel Zeit, schlimmer noch, nur wenige Menschen an Bord, denen er vertrauen kann.

20:15 Uhr, arte, Mord im Mittsommer: Vicky, Krimi

Der berühmte Professor für Kinderpsychologie Carl-Johan Berger (Leif Andrée) wird während einer Feier auf seinem Anwesen erstochen. Vicky (Malin Crépin), die seit Jahren verschollene Frau von Kommissar Alexander Forsman (Nicolai Cleve Broche), wird am Tatort mit einem Messer in der Hand vorgefunden und festgenommen. Alexander ist fassungslos darüber, dass seine Frau den Mord an Berger begangen haben soll. Er fragt sich, wo sie all die Jahre war und was sie mit Berger zu tun hatte.