TV-Tipps am Freitag

In "Eine Liebe später" (Das Erste) lässt sich eine Witwe auf einen Lebenskünstler ein. Ein junger Rüpel mausert sich in "Kingsman: The Secret Service" (ProSieben) zum Geheimagenten. Und bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL) kämpfen Promis wieder um die Dschungelkrone.

20:15 Uhr, Das Erste, Eine Liebe später, Drama

Physiotherapeutin Julika (Lucie Heinze) ist jung, attraktiv, Mutter zweier süßer Kinder - und Witwe. Vor zwei Jahren ist ihr Mann Michi tödlich verunglückt. Julika vermisst ihn noch immer schmerzlich, spricht ihm sogar regelmäßig auf seine Mailbox. Dennoch lässt sie sich Hals über Kopf auf eine Affäre mit dem leichtlebigen Fahrradstadtführer Konstantin (Golo Euler) ein. Plötzlich ist das Leben wieder voller Leichtigkeit, voller Zauber und Abenteuer. Aber ist das wirklich Liebe?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, ProSieben, Kingsman: The Secret Service, Agentenabenteuer

Der Brite Harry Hart (Colin Firth) ist ein Agent der geheimen und regierungsunabhängigen Kingsman. Eines Tages trifft er auf Eggsy (Taron Egerton), dessen Vater einst ebenfalls Mitglied der Kingsman war. Er nimmt den jungen Mann bei sich auf und schleust ihn in das harte Rekrutierungsprogramm seiner Organisation ein. Bei ihrem ersten Auftrag geraten sie an den Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), der mit einem ominösen Plan die Welt "retten" will.

20:15 Uhr, RTL, Murmel Mania, Show

Die Murmel-Action zur Primetime geht in die zweite Runde! In vier Folgen lässt Moderator Chris Tall wieder motivierte Promis in spannenden Murmelrennen und kniffligen Geschicklichkeitsspielen gegeneinander antreten - Frank "Buschi" Buschmann kommentiert die Wettkämpfe. Dabei geht es um einiges: Die Gewinner der ersten drei Shows ziehen ins Finale ein und der Staffelsieger kann dieses Mal bis zu 145.000 Euro für den guten Zweck erspielen.

20:15 Uhr, Tele 5, Self/less - Der Fremde in mir, Actionthriller

Bau-Tycoon Damian Hale (Ben Kingsley) ist alt und krebskrank. Aber er hat Geld und eine Visitenkarte: Die geheimnisvolle Organisation "Phoenix" verspricht skrupellosen und zahlungskräftigen Kunden ein neues Leben in einem jungen Körper mittels eines Bewusstseins-Transfers in einer MRT-artigen Maschine. "Phoenix" versieht Damian mit einer neuen Identität. Nach dem gelungenen Eingriff ist er nicht mehr der sieche Baulöwe, sondern der 1980 geborene Edward Kidner. Doch der Transfer hat Nebenwirkungen der unangenehmen Sorte.

21:30 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Endlich wieder Dschungelfieber in warmen Gefilden! Aus Südafrika startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in die 15. Staffel ( ). Begleitet werden die zwölf Promi-Kandidaten in gewohnt süffisanter Weise von dem bewährten Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Auch Dr. Bob ist wieder dabei und wird die Stars im Dschungelcamp auf die Prüfungen vorbereiten. Wer wird 2022 König oder Königin des Dschungels?