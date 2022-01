TV-Tipps am Freitag

In "Karla, Rosalie und das Loch in der Wand" (Das Erste) macht eine Ingenieurin in Geldnöten einen überraschenden Fund. Der "Staatsanwalt" (ZDF) ermittelt, als eine Frau mit einem antiken Dolch erstochen wird. Außerdem kämpft Tom Cruise in "Edge of Tomorrow" (ProSieben) gegen Aliens.

14. Januar 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Karla, Rosalie und das Loch in der Wand": Die Architektin Rosalie (Jutta Speidel, l.) lernt Karla (Paula Hartmann) kennen. © ARD Degeto/Stefan Erhard