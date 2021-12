TV-Tipps am Freitag

"Snow White & The Huntsman" (RTL) treten gegen eine tyrannische Königin an. Im ZDF lädt Carmen Nebel zur Weihnachtsfeier mit Promis. "One Chance" (Tele 5) erzählt die Geschichte des singenden Handyverkäufers Paul Potts.

24. Dezember 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Snow White & the Huntsman": Eric (Chris Hemsworth) ist von Snow Whites (Kirsten Stewart) Tapferkeit beeindruckt. © RTL / © 2012 Universal Studios