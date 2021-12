TV-Tipps am Freitag

"Die Chefin" (ZDF) ermittelt, als ein entlassener Strafttäter erneut unter Mordverdacht gerät. Die "Bad Moms" (VOX) müssen an Weihnachten den Besuch ihrer eigenen Mütter überstehen. Im Ersten gibt es ein Wiedersehen mit dem "kleinen Lord".

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Spender 5634, Krimiserie

März 2000. Obwohl der Überfall auf den Geldtransporter minutiös geplant war, läuft er aus dem Ruder. Günther Kujawa (Thomas Gräßle) erschießt die beiden Kuriere, sein Komplize verschwindet, mit ihm das Geld. Kujawa wandert für 20 Jahre in den Knast. Auch nach der abgesessenen Strafe soll er kein Glück haben. Eine Nachbarin findet den kürzlich Entlassenen erstochen in seiner bescheidenen Wohnung. Steht seine Ermordung im Zusammenhang mit dem Überfall?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, VOX, Bad Moms 2, Komödie

Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) und Carla (Kathryn Hahn) plagt der Vorweihnachtsstress: Haus dekorieren, Geschenke kaufen und Menüs vorbereiten. Dieses Jahr wollen sie sich der traditionellen Perfektion entziehen und eine besondere Bescherung planen. Doch dann tauchen die eigenen Mütter zum weihnachtlichen Besuch auf und treiben ihre Töchter in den Wahnsinn. Die besinnliche Zeit wird zum Schlachtfeld: Mütter gegen Töchter. Die Bad Moms planen ihre eigene Party.

20:15 Uhr, Das Erste, Der kleine Lord, Melodram

Der Earl von Dorincourt (Alec Guinness) hegt eine tiefe Abneigung gegen alles Amerikanische. Nie konnte er verwinden, dass sein Sohn eine Amerikanerin ehelichte. Dennoch holt er seinen Enkel Ceddie (Ricky Schroder) aus New York nach England. Der Alleinerbe soll eine anständige Erziehung genießen. Der "kleine Lord" mischt den Hofstaat auf und lehrt den alten Herrn die Freude am Leben.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Das große Finale, Teil 1, Sportshow

Nach atemraubenden Läufen in den beiden Halbfinal-Shows stehen nun die besten 40 Athletinnen und Athleten im Finale. Wie ist das Verhältnis zwischen Rookies und erfahrenen Ninjas und wie viele Frauen sind in der Finalshow dabei? Alle Athlet:innen, die den heutigen ersten Parcours mit acht Hindernissen in 3:15 Minuten schaffen, stehen bereits morgen im 2. Finale. Moderatoren sind Frank Buschmann und Jan Köppen, Field-Reporterin ist Laura Wontorra.

22:25 Uhr, Das Erste, Tatort: Väterchen Frost, Krimi

Väterchen Frost hat zugeschlagen. Kurz vor Heiligabend ist halb Münster erkältet. Auch bei Gericht, wo gerade Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) auf das Urteil in einem Mordprozess warten. Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) muss sogar ihr Schlussplädoyer abbrechen, und die Urteilsverkündung wird wegen der Erkältungswelle vertagt. Eigentlich ist die Indizienlage in dem Mordfall eindeutig - doch dann meldet sich ein mysteriöser Anrufer bei Hauptkommissar Thiel.